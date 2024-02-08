Мама з України та виступи в Криму: хто така Еден Голан, яка представляє Ізраїль на Євробаченні (відео)

Еден Голан 13 років прожила з сім'єю в Росії та випускала свою музику російською мовою, проте спогади про Москву у неї залишилися негативні.

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Ізраїль на пісенному конкурсі Євробачення-2024 представить 20-річна Еден Голан — співачка, яка жила в Москві і давала концерти в окупованому ЗС РФ Криму. Про те, що дівчина представить країну на Євробаченні нинішнього року, стало відомо з публікації на офіційній сторінці конкурсу в соціальній мережі Instagram.

Пісню, яку вона виконає в Мальме, оголосять найближчими тижнями.

Відомо, що Еден Голан народилася в місті Кфар-Сава 10 травня 2003 року. Сім'я співачки пов'язана з Росією. Так, її дід Юрій Голан свого часу закінчив факультет журналістики МГ і працював у газеті "Советская молодежь". А батько перевіз сім'ю до Москви, коли Еден виповнилося 6 років: у російській столиці чоловікові запропонували роботу. Зазначимо, що "Вікіпедія" на івриті також подає інформацію про те, що Голан має стосунок і до України: її мама Ольга — українська єврейка.

У 2016 році батьки дівчинки вирішили дозволити їй виступити на відомому дитячому конкурсі "Нова хвиля" в окупованому Росією Криму. Коли Росія почала масштабну окупацію України, Голан покинула країну і повернулася до Ізраїлю. Зазначимо, що Голан продовжить випускати свою музику російською мовою до 2022 року.

Що Еден Голан говорить про Росію

Сама артистка говорить про те, що відчувала змішані почуття з приводу свого перебування в Росії. З одного боку, вона була вдячна за можливість почати кар'єру співачки, але водночас її турбували часті прояви антисемітизму. Крім того, Голан поділилася з журналістами тим, що через її довгострокове проживання в Росії вона отримує багато негативних коментарів, у яких її називають "російською" і ставлять під сумнів право представляти Ізраїль на пісенному конкурсі.

"Деякі пишуть, що я недостатньо ізраїльтянка, що я — росіянка і таке інше. Але я сама що ні на є ізраїльтянка. Уся моя сім'я тут, ми подбали про відпустку, з'їздили в будинок Хабада і відвідували Ізраїль кілька разів на рік. Ми завжди знали, що повернемося в Ізраїль, сумнівів не було, питання було в тому, коли. Через такі реакції виникає відчуття, що мені потрібно довести своє "ізраїльтянство", — розповіла Еден Голан в інтерв'ю медіа mako.

Співачка також зізналася, що Росія залишилася в її пам'яті як "особливо холодна країна з абсолютно іншим менталітетом".

"До нашого останнього дня в Москві я не звикла до неї. Навіть через 13 років я не звикла до менталітету, атмосфери та сірості. Москва — дивовижне місто, але не можу сказати, що я там мені було добре на душі. Щойно я повернулася до Ізраїлю, я розквітла", — додала Голан.

Дівчина додала, що в Москві у неї виникали проблеми навіть через її типове для ізраїльтянки ім'я.

"Навіть із моїм ім'ям у людей завжди були проблеми. Може, якби мене називали Машею, вони (росіяни, — ред.) ставилися б до мене по-іншому. Але я була там іноземкою. Антисемітизм посилив бажання повернутися в Ізраїль", — пояснила артистка.

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року організатори Євробачення відповіли на критику стосовно участі Ізраїлю. У пресслужбі Європейської мовної спілки заявили, що Єрусалим може відправити свого артиста на шведський конкурс, оскільки жодних порушень зафіксовано не було.