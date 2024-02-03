Фінал нацвідбору на "Євробачення 2024": українці заполонили мережу мемами про пісенний конкурс (фото)

Глядачі національного відбору на "Євробачення 2024" знайшли багато смішних моментів під час ефіру фіналу пісенного конкурсу. Фокус зібрав найцікавіші меми.

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В Україні відбувся фінал національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення". Тим часом українці вже вигадали чимало мемів про фінал Нацвідбору, а особливо поломку застосунку "Дія" в розпал голосування. Користувачі соцмереж не могли проігнорувати такий інфопривід і наробили безліч мемів, приклади яких зібрав Фокус.

Багато глядачів були в захваті від роботи сурдоперекладачки. На честь цього були створені меми.

Мем про сурдоперекладачку

Користувачів мережі підкорили танці перекладачки на мову жестів.

Мем про сурдоперекладачку

Також шквал емоцій викликала і раптова поломка застосунку "Дія", де й відбувалося голосування за переможця національного відбору на "Євробачення 2024".

Багатьох користувачів мережі підкорив образ Андрія Данилка, який був одним із членів журі. Це також стало предметом гумору українців.

Меми про Андрія Данилка

Нагадаємо, раніше Фокус писав про прогнози букмекерів щодо переможця Нацвідбору.