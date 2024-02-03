Сурдоперекладачка на нацвідборі "Євробачення" стала зіркою ефіру (відео)
В ефірі фіналу національного відбору на "Євробачення 2024" перекладачкою розмовних студій стала Ольга Буназів, а за адаптацію пісень відповідає Катерина Заботкіна.
Уперше в історії українського нацвідбору на "Євробачення" виступи учасників і коментарі ведучих та журі супроводжувалися перекладом жестовою мовою. Дівчата стали відкриттям шоу і підкорили багатьох глядачів. Відео їхніх перекладів пісень конкурсантів показали в ефірі "Євробачення Україна".
Як зазначили на сторінці українського нацвідбору в Instagram, під час ефірів фіналу національного відбору на "Євробачення 2024" для забезпечення інклюзивності дублювання жестовою мовою було доступне на всіх відеотрансляціях. Перекладачкою розмовних студій стала Ольга Буназів, а за адаптацію пісень відповідає Катерина Заботкіна.
Талант і харизму перекладачки Катерини Заботкіної помітив навіть український продюсер Ігор Кондратюк.
"Національний відбір на Євробачення-2024 розпочався запальним номером від Руслани. А ще мені сподобалася дівчина-перекладачка мовою глухих", — написав він.
При цьому люди в коментарях підтримали його захват і оцінили нововведення в ефір.
"Вона точно переможе", — написали коментатори про виступ сурдоперекладачки.
Також про роботу перекладачки Катерини Заботкіної на мову жестів висловилася і народна артистка України Марія Бурмака.
"Мій фаворит на Євробаченні — сурдоперекладачка. Дівчина, яка "співає" жестовою мовою! А можна, щоб вона поїхала?", — написала співачка.
Нагадаємо, що коли було відкрито голосування за конкурсантів на Нацвідборі, у застосунку "Дія" стався збій. Користувачі повідомляли, що помилка вискакувала під час спроби підтягнути послуги.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про прогнози букмекерів щодо переможця Нацвідбору.