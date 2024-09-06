"Мій собака розуміє мову жестів": коргі божеволіє від конкретного знака (відео)

Собака породи коргі навчився мови жестів відтоді, як її господар одружився з жінкою з порушенням слуху. І тепер пес розуміє і бурхливо реагує, коли він запитує дружину про вечерю.

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Чоловік одружився з жінкою, яка погано чує, і коли вона переїхала до нього, чоловік перейшов у спілкуванні від розмовної мови на мову жестів. Його вихованцеві, собаці породи коргі на прізвисько Еовін, не знадобилося багато часу, щоб зрозуміти знаки, які вони використовували вдома, пише Mirror.

Тепер коргі починає гавкати, коли він або його дружина показують знак, що означає "вечеря".

"Проблема в тому, що ця коргі дуже-дуже розумна і почала вивчати жести для всіх кумедних слів, які їй подобаються. Тож тепер нам потрібно бути обережними, якщо ми збираємося показувати жестами, що приготувати на вечерю", — розповів господар собаки.

Чоловік продемонстрував, що він мав на увазі, змусивши Еовін подивитися на нього, а потім, не кажучи жодного слова, зробив знак, що позначає прийом їжі, що змусило собаку подивитися в бік кухні, нагостривши вуха від хвилювання. Потім він також показав, що відбувається при показі знака "м'ячик". У цьому випадку коргі швидко схопилася і почала оглушливо гавкати.

"Це справді чудово, але це стало проблемою, тому що ми розмовляємо і запитуємо: "Гей, що ти хочеш сьогодні на вечерю?", а вона дивиться на цей знак і починає гавкати", — поділився чоловік.

У коментарях чоловікові пояснили, що собакам легше засвоювати візуальні послідовності, аніж вербальні, тому вона і здається такою кмітливою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що італійці справді "розмовляють руками". Вони використовують майже вдвічі більше жестів, ніж жителі Північної Європи.