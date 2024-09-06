"Моя собака понимает язык жестов": корги сходит с ума от конкретного знака (видео)

Собака породы корги научилась языку жестов с тех пор, как ее хозяин женился на слабослышащей женщине. И теперь пес понимает и бурно реагирует, когда он спрашивает жену об ужине.

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Мужчина женился на женщине с проблемами слуха и когда она переехала к нему, муж перешел в общении от разговорной речи на язык жестов. Его питомцу, собаке породы корги по кличке Эовин, не потребовалось много времени, чтобы понять знаки, которые они использовали в доме, пишет Mirror.

Теперь корги начинает лаять, когда он или его жена показывают знак, обозначающий "ужин".

"Проблема в том, что эта корги очень-очень умная и начала изучать жесты для всех забавных слов, которые ей нравятся. Так что теперь нам нужно быть осторожными, если мы собираемся показывать жестами, что приготовить на ужин", — рассказал хозяин собаки.

Мужчина продемонстрировал, что он имел в виду, заставив Эовин посмотреть на него, а затем, не говоря ни слова, сделал знак, обозначающий прием пищи, что заставило собаку посмотреть в сторону кухни, навострив уши от волнения. Затем он также показал, что происходит при показе знака "мячик". В этом случае корги быстро вскочила и начала оглушительно лаять.

"Это действительно здорово, но это стало проблемой, потому что мы разговариваем и спрашиваем: "Эй, что ты хочешь сегодня на ужин?", а она смотрит на этот знак и начинает лаять", — поделился мужчина.

В комментариях мужчине объяснили, что собакам легче усваивать визуальные последовательности, чем вербальные, поэтому она и кажется такой сообразительной.

Напомним, ранее мы писали, что итальянцы действительно "разговаривают руками". Они используют почти вдвое больше жестов, чем жители Северной Европы.