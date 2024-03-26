Говорят руками. Итальянцы используют невероятное количество жестов в минуту (фото)

Исследователи пришли к выводу, что итальянцы действительно "разговаривают руками", они используют почти вдвое больше жестов чем жители Северной Европы.

Related video

Одержимость итальянцев жестами известна о всем мире: от классических пальцев, прижатых к большому пальцу, чтобы выразить разочарование, недоумение или восторг, до легких взмахов руками и пожатия плечами. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы понять, действительно ли итальянцы "разговаривают руками", пишет Daily Mail.

В новом исследовании команда из Лундского университета в Швеции сосредоточилась на том, чтобы понять, какое количество жестов в минуту люди используют в разных уголках мира. Авторы исследования обнаружили, что во многих культурах жесты используются для иллюстрации частей истории, однако итальянцы используют руки, как своего рода комментарий к тому, что говорят.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В ходе исследования ученые попросили 12 итальянцев и 12 шведов пересказать 90-секундный ролик другу, который его не видел. В этот момент ученые наблюдали за рассказчиком и подсчитывали количество жестов, которые они используют. Результаты свидетельствуют о том, что итальянцы используют 22 жеста руками на 100 слов, в то время как шведы используют всего 11 слов.

Предыдущие исследования также показали, что итальянцы произносят около 188 слов в минуту, что включает 41 жест. По словам соавтора исследования, доктора Марии Грациано, результаты их работы не стали чем-то удивительным. Они лишь подтвердили то, что мы и так знали: итальянцы жестикулируют больше, чем шведы.

Шведский говорящий использует жесты, описывая формирование теста Фото: Dr Maria Graziano

Авторы исследования также отмечают, что не просто подсчитали количество жестов, но также изучили, почему они использовались во время повествования. Доктор Грациано считает, когда мы рассказываем истории, мы объединяем несколько видов информации: представляем персонажей и события, описываем действия, а также объясняем, почему это происходит.

Исследование показало, что итальянцы используют жесты рук как своего рода комментарий к тому, что они говорят Фото: Dr Maria Graziano

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что итальянцы используют "более прагматичные жесты": взмахи руками, которые комментируют историю. В то же время, шведы, например, используют более репрезентативные жесты, которые в основном демонстрируют события и действия истории.

Ранее Фокус писал о том, почему мы неправильно понимаем язык тела, и кто нас ввел в заблуждение.