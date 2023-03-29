Большая ложь. Почему мы неправильно понимаем язык тела, и кто нас ввел в заблуждение

Чтение языка тела может быть хорошим навыком для понимания окружающих, однако это работает лишь тогда, когда мы действительно его понимаем.

Related video

В мире написаны сотни книг, которые, как обещают авторы, помогут вам изучить язык тела, а значит лучше понимать окружающих людей и презентовать себя. Бестселлеры обещают, что после прочтения книги ваши отношения дома, на работе или с незнакомцами в баре станут намного проще. Но, увы, это не совсем так, пишет Science Alert.

Стоит начать с того, что в книге, опубликованной в 1970 году Рэйем Бердвистеллом, утверждалось, что у людей существует 20 тысяч различных выражений лица. В 2004 году эта цифра резко возросла до 250 тысяч выражений лица, как утверждалось в "Полной книге языка тела" Аллана и Барбары Пиз. Однако новые исследования показывают, что реальная цифра на самом деле ближе всего к 21.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

У всех этих популярных книг, которые обещают научить понимать язык тела, на самом деле всего три цели: заработать, научить "мастерски" читать язык тела и имитировать его для максимального эффекта.

Мачо плачут

Абсурдность популярных книг на примере всего одного сигнала объяснил профессор психологии Университета Эдж Хилл Джефф Битти. Речь идет о сигнале, описанном в "Полной книге языка тела", где говорится, что демонстрация промежности (ноги расставлены, промежность слегка выдвинута вперед, а рука на поясе) используется "мужчинами-мачо и крутыми парнями". В своем творении авторы уверяют, что эта поза является мощным сексуальным сигналом, который якобы работает.

Предполагается, что этот жест говорит другим, что мужчина "мужественный" и "может доминировать". Миллионы людей покупают подобные книги и пытаются воссоздать демонстрацию этого жеста, чтобы в глазах окружающих людей выглядеть более мужественно. Более того, авторы книги уверяют, что это почти исключительно мужской жест, который позволяет "отпугивать других".

По словам Битти, основная проблема заключается в том, что ни один человек не сможет целый день воссоздавать позу "демонстрации промежности", как минимум потому, что это весьма неудобно.

Психолог отмечает, что подобные книги полны статических изображений языка тела, однако фундаментальная проблема всех этих книг заключается в том, что на самом деле язык тела весьма динамичный процесс, ведь наше тело постоянно находится в движении.

Однако ученые отмечают, что язык тела в действительности очень важен и его значение огромно, хотя и не в 12 раз мощнее вербального общения, как утверждают некоторые авторы.

Подлинник против подделки

В своей книге "Переосмысление языка тела" Джефф Битти утверждает, что для понимания языка тела важно не знать все возможные выражения лица, а важнее знать, куда смотреть. Возможно у людей и не существует тысяч разных выражений лица, однако оно по-прежнему хорошо раскрывает лежащие в основе эмоциональные состояния.

Однако это работает до того момента, пока человек не начнет его контролировать, например, скрывая настоящие эмоции.

Как отличить фальшь от правды

Американский психолог Пол Экман провел ряд новаторских экспериментов, связывающих эмоции и выражение лица. Результаты свидетельствовали о том, что отличить настоящую улыбку от натянутой, на самом деле, крайне легко: первая задействует мышцы вокруг глаз и медленно исчезает с лица, тогда как фальшивая исчезает с лица внезапно. Поэтому психологи советуют сосредоточиться на лице и том, что происходит, когда улыбка исчезает с него.

По мнению американского психолога и эксперта в области психолингвистики Дэвида Макнила, когда люди что-либо рассказывают, они часто делают спонтанные бессознательные движения руками, которые иллюстрируют то, что они произносят. Для этих движений не существует словаря, так как они генерируются вместе с речью. Битти провел собственное исследование и пришел к выводу, что эти движения выражают смысл сказанного, а когда их нет, слушатели упускают важную информацию.

Битти также отмечает, что порой жестикуляция и речь могут не совпадать — например, человек говорит о близости отношений, а руками указывает на разрыв. В таких случаях, как считают психологи, более надежным индикатором являются именно жесты. Также исследователи считают, что жесты способны помочь распознать ложь, ведь лгать в речи намного проще, чем пытаться контролировать неосознанные движения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали действенный способ, который поможет отличить правду от лжи.