Велика брехня. Чому ми неправильно розуміємо мову тіла, і хто нас ввів в оману

Розуміння мови тіла може бути гарною навичкою для взаємодії з оточенням, проте це працює лише тоді, коли ми справді її розуміємо.

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У світі написано сотні книг, які, як обіцяють автори, допоможуть вам вивчити мову тіла, а значить краще розуміти людей навколо та презентувати себе. Бестселери обіцяють, що після прочитання книги ваші стосунки вдома, на роботі чи з незнайомцями у барі стануть набагато простішими. Але, на жаль, це не зовсім так, пише Science Alert.

Варто почати з того, що у книзі, опублікованій в 1970 Рейєм Бердвістеллом, стверджувалося, що люди мають 20 тисяч різних виразів обличчя. У 2004 році ця цифра різко зросла до 250 тисяч виразів обличчя, як стверджувалося в "Повній книзі мови тіла" Аллана та Барбари Піз. Однак нові дослідження показують, що реальна цифра насправді найближча до 21.

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Всі ці популярні книги, які обіцяють навчити розуміти мову тіла, насправді мають всього три цілі: заробити, навчити "майстерно" розуміти мову тіла та імітувати її для максимального ефекту.

Мачо плачуть

Абсурдність популярних книг на прикладі лише одного сигналу пояснив професор психології Університету Едж Хілл Джефф Бітті. Йдеться про сигнал, описаний у "Повній книзі мови тіла", де зазначено, що демонстрація промежини (ноги розставлені, промежина злегка піднята вперед, а рука на поясі) використовується "чоловіками-мачо та крутими хлопцями". У своєму творінні автори запевняють, що ця поза є потужним сексуальним сигналом, який нібито працює.

Передбачається, що цей жест говорить іншим, що чоловік "мужній" та "може домінувати". Мільйони людей купують подібні книги й намагаються відтворити демонстрацію цього жесту, щоб в очах навколишніх людей виглядати більш мужньо. На додаток, автори книги запевняють, що це майже виключно чоловічий жест, який дозволяє "відлякувати інших".

За словами Бітті, основна проблема полягає в тому, що жодна людина не зможе цілий день відтворювати позу "демонстрації промежини" як мінімум тому, що це дуже незручно.

Психолог зазначає, що подібні книги сповнені статичних зображень мови тіла, проте фундаментальна проблема всіх цих книг полягає в тому, що насправді мова тіла є дуже динамічним процесом, адже наше тіло постійно перебуває у русі.

Проте вчені зазначають, що мова тіла насправді дуже важлива і її значення величезне, хоча і не в 12 разів потужніше за вербальне спілкування, як стверджують деякі автори.

Оригінал проти підробки

У своїй книзі "Переосмислення мови тіла" Джефф Бітті стверджує, що для розуміння мови тіла важливо не знання всіх можливих виразів обличчя, а знання, куди варто дивитися. Можливо люди й не мають тисяч різних виразів обличчя, проте вони, як і раніше, добре розкривають емоційні стани, що лежать в основі.

Однак це працює до того моменту, поки людина не почне контролювати вираз обличчя, наприклад, приховуючи справжні емоції.

Як відрізнити фальш від правди

Американський психолог Пол Екман відтворив низку новаторських експериментів, що пов'язують емоції та вираз обличчя. Результати свідчили про те, що відрізнити справжню усмішку від натягнутої насправді дуже легко: перша залучає м'язи навколо очей і повільно зникає з обличчя, тоді як фальшива зникає з обличчя раптово. Тому психологи радять зосередитись на обличчі й тому, що відбувається, коли посмішка зникає з нього.

На думку американського психолога та експерта в галузі психолінгвістики Девіда Макніла, коли люди щось розповідають, вони часто роблять спонтанні несвідомі рухи руками, які ілюструють те, що вони вимовляють. Для цих рухів немає словника, оскільки вони генеруються разом зі словами. Бітті провів власне дослідження і дійшов висновку, що ці рухи виражають сенс сказаного, а коли їх немає, слухачі втрачають важливу інформацію.

Бітті також зазначає, що часом жестикуляція і мова можуть не збігатися — наприклад, людина говорить про близькість стосунків, а руками вказує на розрив. У таких випадках, як вважають психологи, надійнішим індикатором є саме жести. Також дослідники вважають, що жести здатні допомогти розпізнати брехню, адже брехати словами набагато простіше, ніж намагатися контролювати неусвідомлені рухи.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали дієвий спосіб, який допоможе відрізнити правду від брехні.