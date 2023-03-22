Обмани мене. Вчені назвали дієвий спосіб, який допоможе відрізнити правду від брехні

Дослідники запевняють, що ці промовисті сигнали дозволять без особливих проблем визначити, коли люди брешуть.

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Здавалося б, учені вже багато разів проводили дослідження, щоб зрозуміти, як розпізнати брехуна, — в результаті описано безліч сигналів, які нібито можуть допомогти відрізнити брехню від правди. Однак нове дослідження вважає, що вченим нарешті вдалося виявити дійсно дієвий спосіб розпізнати брехуна, пише Daily Mail.

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У дослідженні вчених з Маастрихтського, Тілбурзького та Амстердамського університетів взяли участь понад 1000 осіб, які пройшли 9 тестів, щоб перевірити їхню здатність розпізнавати брехню, які включали демонстрацію:

відеороликів;

заяв;

розшифровок;

живі звіти.

За словами співавтора дослідження, доцента кафедри судової психології Амстердамського університету Бруно Вершуера, попри те, що просте слухання того, що говорять люди, може здатися недостатнім, це насправді ефективніше, ніж намагатися розпізнати будь-які інші сигнали, наприклад, як відведення очей. Раніше вважалося, що брехуни відводять очі під час того, як кажуть неправду, проте тепер дослідники впевнені, що це не завжди так. Набагато ефективніше, на думку вчених, стежити за тим, скільки деталей розповідає людина під час своєї розповіді.

У першому тесті 39 реципієнтів зіткнулися з правдивими та хибними твердженнями про нещодавню діяльність студентів. Це включало історії про прогулянки кампусом, підходи до шафок, а також описи розумових процесів. Потім учасникам запропонували оцінити кожне твердження за шкалою від +100 до -100 залежно від того, наскільки правдивим воно здавалося, ґрунтуючись на деталях оповідання.

Результати дослідження показали, що покладатися на один ефективний сигнал виявлення брехні насправді надійніше, ніж намагатися вловити відразу кілька ознак. Водночас вчені виявили, що виявлення брехні насправді "неймовірно важке" заняття. Показник точності виявлення неправди серед реципієнтів становив 59-79%.

У ранніх дослідженнях учені припускали, що з розпізнавання брехні необхідно застосовувати різні підходи залежно від того, з ким ви розмовляєте: з колегами, родичами чи мало знайомими людьми. Інші запевняли, що потрібно пильно вдивлятися в обличчя співрозмовника, щоб виявити ознаки брехні.

Однак результати нового дослідження чітко показує, що найкраще, що ми можемо зробити, аби розпізнати брехуна, — зосередитися на його розповіді й деталях оповідання. Коли людина говорить правду, вона насправді може описати більше подробиць, бо прожила їх. Водночас брехун може бути скупим на подробиці або придумати їх, проте в останньому випадку це лише збільшує шанси зловити брехуна.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, про що свідчить зоровий контакт.