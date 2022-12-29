Кохання, брехня та переконання. Вчені розповіли, про що свідчить зоровий контакт

Дослідники впевнені, що очі можуть мати майже "магічну силу" та транслювати масу емоцій, які часом складно розпізнати.

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Зоровий контакт відіграє в нашому соціальному житті дуже важливу роль — психологи переконані, що він здатний сигналізувати про різноманітну палітру почуттів, у тому числі кохання, ненависть, інтелект, жахливість, переконання, сарказм або навіть брехню, пише PSY Blog.

Очевидно, що наші очі мають надзвичайну силу, а часом здатні надавати на людей майже магічний уплив. Однак наша психологія така, що ми не можемо постійно дивитися всім у вічі. По суті, погляд — це такий самий інструмент, як і посмішка, за допомогою якої ми надсилаємо всілякі сигнали співрозмовнику залежно від ситуації та контексту.

Нормальний зоровий контакт

Психологи відзначають, що тривалість прямого зорового контакту, який є нормальним, багато в чому залежить від ситуації. Наприклад, у розмові віч-на-віч ми, як правило, частіше встановлюємо більш прямий зоровий контакт. Водночас у групах ми зазвичай дивимося прямо на іншу людину близько 3-5 секунд, але тет-а-тет збільшує зоровий контакт у середньому до 7-10 секунд.

Учені відзначають, що середня формула зорового контакту й часу, коли ми відвертаємося від нього, має співвідношення приблизно 30% до 50%. Однак час зорового контакту зазвичай більший, коли ми слухаємо, і менший, коли говоримо.

Зоровий контакт для кохання

Тривалий зоровий контакт відображає сильне почуття, проте його важко розпізнати саме собою — багато залежить від контексту. Наприклад, коли людина довго дивиться на іншу, не знаючи контексту, важко зрозуміти, чи любить вона її, чи хоче вбити.

Наприклад, за вечерею закохані пари дивляться одне одному в очі та, звичайно, в такому контексті вони навряд чи хочуть одне одного вбити. Дослідження показують, що закохані пари схильні підтримувати глибокий візуальний контакт довше, ніж ті, хто не закоханий.

Перебір із зоровим контактом

Ще раз: контекст — важливий. У неправильному контексті тривалий зоровий контакт може призвести до фіаско.

Наприклад, в одному з досліджень учасникам запропонували пройти нескладний тест, проте під час розмови дослідник пильно дивився їм у вічі. Результати показали, що людей це настільки відштовхувало, що результати тестів різко падали.

Крім того, вчені відзначають, що в залежності від культури тривалий зоровий контакт може сприйматися як агресивний або навіть моторошний.

Зоровий контакт для кохання, лідерства та агресії

Дослідження показує, що жителі Заходу зазвичай вважають більш упевненими людей, які більше дивляться в очі. Крім того, такі люди асоціюються з якостями лідера, вважаються менш тривожними та розумнішими.

Учені підтверджують, що люди з вищою самооцінкою та більшою владою з більшою ймовірністю збережуть візуальний контакт, а не відведуть очі.

Зоровий контакт і переконання

Учені вважають, що через позитивні характеристики, які ми пов'язуємо з людьми, які підтримують зоровий контакт, ми, ймовірно, вважаємо їх переконливішими.

Ціла низка досліджень показує переконливу силу погляду в момент, коли людина намагається переконати іншу зробити щось. Наприклад, дослідження 2010 року показує, що люди з більшою ймовірністю погодяться на маркетингове опитування, якщо їм зазирнути у вічі. Проте надто тривалий зоровий контакт навпаки може зробити людей стійкішими до переконання. Людей у дослідженні ще менше переконував зоровий контакт, коли вони дотримувалися особливо протилежних поглядів.

Зоровий контакт і брехня

Незважаючи на те, що існує думка, ніби людина уникає зорового контакту в момент, коли бреше, дослідники не знайшли того значного наукового підтвердження. Вчені переконані, що часом люди навпаки схильні пильно дивитися в очі саме в момент брехні, бо хочуть стежити за вашим обличчям і переконатися, що ви вірите їм.

Зоровий контакт і сарказм

Хоча зв'язок між зоровим контактом і брехнею пов'язаний із труднощами, одне дослідження виявило чіткий зв'язок із сарказмом. Учені помітили, що, роблячи саркастичні заяви, люди з більшою ймовірністю відводили погляд від свого співрозмовника.

До речі, це є ще одним підтвердженням того, що зоровий контакт символізує про щирість.

Зоровий контакт як спосіб мати вигляд розумнішого

Дослідження показують, що підтримання зорового контакту під час розмови — один із найпростіших способів здаватися розумнішим. Учені з'ясували, що підтримання зорового контакту під час розмови на певну тему насправді змушує сприймати співрозмовника як розумнішого.

До речі, про це свідчать і тести інтелекту — люди, які підтримують зоровий контакт, насправді розумніші.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчили робота підтримувати зоровий контакт із людиною.