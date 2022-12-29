Любовь, ложь и убеждения. Ученые рассказали, о чем свидетельствует зрительный контакт

Исследователи уверены, что глаза могут обладать почти "магической силой" и транслировать массу эмоций, которые, порой, сложно распознать.

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Зрительный контакт играет в нашей социальной жизни весьма важную роль — психологи убеждены, что он способен сигнализировать о разнообразной палитре чувств, в том числе любви, ненависти, интеллекте, жуткости, убеждении, сарказме или даже лжи, пишет PSY Blog.

Очевидно, что наши глаза обладают необычайной силой, а порой способны оказывать на людей почти магическое воздействие. Однако наша психология такова, что мы не можем постоянно смотреть всем в глаза. По сути взгляд — это такой же инструмент, как и улыбка, с помощью которого мы посылаем всевозможные сигналы собеседнику в зависимости от ситуации и контекста.

Нормальный зрительный контакт

Психологи отмечают, что длительность прямого зрительного контакта, который является нормальным, во многом зависит от ситуации. Например, в разговоре один на один мы, как правило, чаще устанавливаем более прямой зрительный контакт. При этом в группах мы, как правило, смотрим прямо на другого человека около 3-5 секунд, но тет-а-тет увеличивает зрительный контакт в среднем до 7-10 секунд.

Ученые отмечают, что средняя формула зрительного контакта и времени, когда мы отворачиваемся от него выглядит приблизительно 30 на 50%. Однако время зрительного контакта обычно больше, когда мы слушаем, и меньше, когда говорим.

Зрительный контакт для любви

Длительный зрительный контакт отображает сильное чувство, однако его трудно распознать само по себе — многое зависит от контекста. Например, когда человек долго смотрит на другого, не зная контекста, трудно понять, любит ли он его или хочет убить.

Например, за ужином влюбленные пары смотрят друг другу в глаза и конечно в таком контексте, они вряд ли хотят друг друга убить. Исследования показывают, что влюбленные пары склонны поддерживать глубокий зрительный контакт дольше, чем те, кто не влюблен.

Перебор со зрительным контактом

Еще раз контекст — важен. В неправильном контексте длительный зрительный контакт может обернуться фиаско.

Например, в одном из исследований участникам предложили пройти несвязный тест — однако во время беседы исследователь пристально смотрел им в глаза. Результаты показали, что людей это настолько отталкивало, что их результаты тестов резко падали.

Кроме того, ученые отмечают, что в зависимости от культуры длительный зрительный контакт может восприниматься как агрессивный или даже жуткий.

Зрительный контакт для любви, лидерства и агрессии

Исследование показывает, что жители Запада, как правило, считают более уверенными людей, которые больше смотрят в глаза. Кроме того, такие люди ассоциируются с качествами лидера, считаются менее тревожными и более умными.

Ученые подтверждают, что люди с более высокой самооценкой и большей властью с большей вероятностью сохранят зрительный контакт, а не отведут глаза.

Зрительный контакт и убеждение

Ученые полагают, что из-за положительных характеристик, которые мы связываем с людьми, которые поддерживают зрительный контакт, мы, вероятно, находим их более убедительными.

Целый ряд исследований показывает убедительную силу взгляда в момент, когда человек пытается убедить другого сделать что-либо. Например, исследование 2010 года показывает, что люди с большей вероятностью согласятся на маркетинговый опрос, если им заглянут в глаза. Однако слишком длительный зрительный контакт наоборот может сделать людей более устойчивыми к убеждению. Людей в исследовании еще меньше убеждал зрительный контакт, когда они придерживались особенно сильно противоположных взглядов.

Зрительный контакт и ложь

Несмотря на то, что бытует мнение будто человек избегает зрительного контакта в момент, когда врет, исследователи не нашли тому веского научного подтверждения. Ученые убеждены, что порой люди наоборот склонны пристально смотреть в глаза именно в момент лжи — потому что хотят следить за вашим лицом и убедиться, что вы верите им.

Зрительный контакт и сарказм

Хотя связь между зрительным контактом и ложью сопряжена с трудностями, одно исследование обнаружило четкую связь с сарказмом. Ученые обнаружили, что делая саркастические заявления люди с большей вероятностью отводили взгляд от своего собеседника.

К слову, это также является еще одним подтверждением того, что зрительный контакт символизирует об искренности.

Зрительный контакт, как способ выглядеть умнее

Исследования показывают, что поддержание зрительного контакта во время разговора — один из самых простых способов казаться умнее. Ученые выяснили, что поддержания зрительного контакта во время беседы на определенную тему в действительности заставляет воспринимать собеседника, как более умного.

К слову, об этом свидетельствуют и тесты интеллекта — люди, поддерживающие зрительный контакт, на самом деле умнее.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научили робота поддерживать зрительный контакт с человеком.