Говорять руками. Італійці використовують неймовірну кількість жестів за хвилину (фото)

Дослідники дійшли висновку, що італійці дійсно "розмовляють руками", вони використовують майже вдвічі більше жестів, ніж жителі Північної Європи.

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Одержимість італійців жестами відома в усьому світі: від класичних пальців, притиснутих до великого пальця, щоб виразити розчарування, здивування або захват, до легких помахів руками та потиску плечима. У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб зрозуміти, чи справді італійці "розмовляють руками", пише Daily Mail.

У новому дослідженні команда з Лундського університету у Швеції зосередилася на тому, щоб зрозуміти, яку кількість жестів за хвилину люди використовують у різних куточках світу. Автори дослідження виявили, що в багатьох культурах жести використовуються для ілюстрації частин історії, проте італійці використовують руки як свого роду коментар до того, що говорять.

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Під час дослідження вчені попросили 12 італійців і 12 шведів переказати 90-секундний ролик другу, який його не бачив. У цей момент вчені спостерігали за оповідачем і підраховували кількість жестів, які вони використовують. Результати свідчать про те, що італійці використовують 22 жести руками на 100 слів, тоді як шведи використовують лише 11 жестів.

Попередні дослідження також показали, що італійці вимовляють близько 188 слів за хвилину, що включає 41 жест. За словами співавторки дослідження, докторки Марії Граціано, результати їхньої роботи не стали чимось дивовижним. Вони лише підтвердили те, що ми й так знали: італійці жестикулюють більше, ніж шведи.

Шведський мовець використовує жести, описуючи формування тесту Фото: Dr Maria Graziano

Автори дослідження також зазначають, що не просто підрахували кількість жестів, а й також вивчили, чому вони використовувалися під час розповіді. Доктор Граціано вважає, коли ми розповідаємо історії, ми об'єднуємо кілька видів інформації: представляємо персонажів і події, описуємо дії, а також пояснюємо, чому це відбувається.

Дослідження показало, що італійці використовують жести рук як свого роду коментар до того, що вони говорять Фото: Dr Maria Graziano

Результати дослідження також свідчать про те, що італійці використовують "прагматичніші жести": помахи руками, які коментують історію. Водночас шведи, наприклад, використовують репрезентативніші жести, які здебільшого демонструють події та дії історії.

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