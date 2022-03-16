Стародавні люди спочатку спілкувалися не за допомогою слів: учені розповіли, як саме

Нові експерименти доводять, що людство спочатку для передачі інформації, швидше за все, використовували не звуки, а жести.

Як із часом розвивалася здатність людей до спілкування та як узагалі з'явилася людська мова, досі залишається загадкою. Але австралійські вчені провели серію експериментів, щоб з'ясувати, як теоретично давні люди могли краще передавати й засвоювати інформацію, повідомляє ScienceAlert.

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Оскільки основна функція мови – це передача сенсу, вчені з Університету Західної Австралії вирішили перевірити, чи жести чи звуки найефективніші для цього.

У межах експерименту вчені запросили 30 добровольців з-поміж жителів Австралії та корінних жителів тихоокеанської держави Вануату. Їм треба було передати сенс певного слова, використовуючи або жести, або звуки. Це схоже на гру в шаради, коли учасники намагаються вгадати, що показує гравець.

Інша група учасників експерименту складалася з 10 зрячих людей та 10 незрячих, але завдання в них було те ж саме. Тільки їхні "шаради" розгадувала ще одна група респондентів.

"В обох випадках успішніша комунікація відбувалася, коли люди жестикулювали, а не видавали звуки. Ці результати збігаються з теорією походження людської мови, яка стверджує, що спочатку люди показували все жестами", — говорить Ніколас Фей із Університету Західної Австралії.

[ + – ] Жестові сигнали універсальніші, ніж голосові, і тому вони успішніші щодо передачі, якщо це стосується сенсу Фото: phys.org

За словами вчених, жестові сигнали були більш схожими в усіх учасників експерименту, на відміну від звукових сигналів. Наприклад, щоб передати значення слова "замок", всі використовували жест повороту ключа. У той же час загального звуку, щоб передати значення цього слова, не було.

"Жестові сигнали універсальніші, ніж голосові, і тому вони успішніші в плані передачі інформації, якщо це стосується сенсу", — говорить Фей.

Усе ж таки дослідники помітили, що деякі жести, які показували корінні жителі Вануату, відрізняються від тих, які показували австралійці. Швидше за все, це пов'язано з тим, що деякі слова просто незнайомі представникам острівної держави, кажуть учені.

"Наші когнітивні системи, що включають мову, суттєво не змінилися за 500 тисяч років. Вважається, що саме тоді предки людини почали спілкуватися, і з'явився прообраз сучасного людського спілкування. Можливо, жестова та звукова передача інформації розвивалися одночасно", — говорить Фей.

Учені вважають, що, можливо, до того, як люди вигадали справжні слова, поширенішою була передача сенсу за допомогою жестів.