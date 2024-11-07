"Досі здається, що це сон": співачка SKYLERR потрапила в ДТП у Києві (фото)

SKYLERR каже, що водія, який в'їхав у її автівку ззаду, госпіталізували. Сама вона не спала 30 годин, бо через тривогу ДТП оформлювали з 11 вечора до 8 ранку.

Українська співачка SKYLERR, що була учасницею Національного відбору на Євробачення-2024, вночі в Києві потрапила в ДТП. Через це вона запізнилася на потяг, яким мала їхати на концерт. Про це співачка розповіла в сторіз на своїй сторінці Instagram.

"Ніч, окрім страшних обстрілів, постраждалих людей, була просто жахливою і особисто для мене", — написала SKYLERR.

Ніч для Skylerr була важкою не лише через тривоги Фото: Скриншот

Далі вона пояснила, що в її автівку в'їхали ззаду на великій швидкості. Сама вона та її машина сильно не постраждали, а водія, який врізався в неї, за словами співачки, госпіталізували з травмами.

"Мені досі здається, що увесь цей вечір і ніч — це сон", — написала артистка по дорозі на концерт.

На питання коментаторів про комендантську годину співачка відповіла, що ДТП сталося близько 11 години вечора, тож заборони вона не порушувала. SKYLERR також сказала, що після інциденту провела 30 годин без сну, бо через повітряну тривогу оформлення ДТП затяглося до 8 ранку.

Оформлення ДТП через тривогу затягнулося до 8 ранку, пише співачка Фото: Скриншот

"Зараз намагаюсь себе налаштувати на те, що так мало статись… Мала я пропустити через це свій потяг, мала провести так ніч, але поки що не дуже вдається. Головне зараз якомога швидше дістатись до вас на концерт", — написала артистка фанатам.

Співачка не спала 30 годин і пропустила потяг через аварію Фото: Скриншот

Нагадаємо, 16 жовтня зірка серіалу "Київ вдень та вночі", актор Артур Логай також повідомляв, що потрапив у аварію на вулицях Києва. Він розповів, що впав зі свого мотоцикла через неуважність іншого водія.

У вівторок 5 листопада Київська міська прокуратура повідомляла про смертельну ДТП у Києві, в якій загинув військовий і ще троє військових та водій автобуса отримали тяжкі поранення.