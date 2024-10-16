Зірка серіалу "Київ вдень та вночі" потрапив в аварію (фото)

За останні пів року це вже друга аварія у актора. У квітні він потрапив в ДТП на електросамокаті.

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31-річний український актор Артур Логай, відомий ролями в серіал "Київ вдень та вночі" та "Копи з минулого" потрапив в аварію. Про це він повідомив у себе на сторінці в Інстаграм.

Сталося це вчора, 15 жовтня, на одній з столичних доріг. Як уточнив актор, він був на мотоциклі.

Логай додав, що аварія сталася не з його вини, а все через те, що не всі учасники дорожнього руху їздять за правилами. Актор пояснив, у тому що трапилось винен водій, який не керуючись правилами вирішив перелаштуватися з однієї смуги в іншу, але не увімкнув оповіщувальні знаки для інших водіїв.

Логай пояснив, що через неуважність водія, він впав з мотоцикла у той час, він навіть не помітив, що спричинив дорожньо-транспортну пригоду.

Артур Логай про аварію Фото: instagram.com/logai.arthur/ Артур Логай про аварію Фото: instagram.com/logai.arthur/

"Люди, які різко перелаштовуються з ряду в ряд без показників повороту, не дивлячись у дзеркала, — мудаки. Водію того авто, який вирішив різко вильнути в мій бік, пощастило, що я переймався своїм станом і станом мотоцикла. Якби вирішив наздогнати, додому б він пішов пішки", — обурився актор.

Врешті, це призвело до того, що Артур Логай впав з мотоциклом. Тим часом водій авто просто поїхав далі.

На щастя, все обійшлось без складних травм та ушкоджень. Як уточнив актор, все тому, що на ньому був спеціальний одяг У іншому випадку все могло бути значно гірше. У результаті транспортний засіб актора отримав механічні пошкодження і тепер потребує ремонту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор серіалу "Київ вдень та вночі" потрапив в ДТП.

Крім цього, Фокус писав, що зірка серіалу "Київ вдень та вночі" повідомив, що його брат втратив на війні кінцівки.