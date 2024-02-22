Зірка серіалу "Київ вдень та вночі" повідомив, що його брати втратив на війні кінцівки

Олег Машковський розповів про брата, якого востаннє бачив ще в дитинстві. Блогер зізнався, що для нього він герой, адже захищав Україну від ворога, де отримав поранення і втратив кінцівки.

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28-річний блогер та актор Олег Машуковський, відомий роллю в серіалі "Київ вдень та вночі", повідомив, що його брат, який воював на фронті, втратив кінцівки. Про це блогер розповів у себе на сторінці в Інстаграм.

Минулого тижня блогер разом зі своєю подругою зі столиці поїхав до Харкова. Як виявилося там у нього була запланована зустріч з рідною людиною, яку він не бачив дуже давно.

"Доброго ранку. Я вже в Києві. Але хочу з вами поділитись важливим та особистим. Коли я був у Харкові, я бачився з однією людиною, якою я дуже пишаюсь — людина герой", — написав блогер.

Як з’ясувалося, цією близькою людиною був брат блогера, який був військовим. Ймовірніше всього, мова йде не про рідного брата, оскільки Олег зізнався, що до війни вони з ним майже не спілкувалися, а востаннє бачилися ще в дитинстві. Як виявилося родич втратив на війні кінцівки.

"Я бачився зі своїм братом. Мій брат військовий. Ми з ним останній раз бачилися ще в дитинстві, але з початку повномасштабної війни підтримували зв’язок. Він захищав нашу країну від ворога. Героїчно захищав, але, на жаль, пів року назад він втратив кінцівки", — розповів блогер.

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Варто відзначити, що родина Олега Машуковського вже тривалий час живе у Ізраїлі. Сам Олег родом з Луганська, однак вже кілька років живе у столиці.

У розповіді про брата Машуковський також написав до нього звернення: "Я знаю, що ти це читаєш, хочу, щоб ти знав, ти неймовірна людина, герой, наш захисник, я тобою пишаюся та тисячі людей вдячні тобі та твоїм побратимам та посестрам. Героям Слава".

Олег Машуковський про брата Фото: https://www.instagram.com/mashukovsky/ Олег Машуковський про брата Фото: https://www.instagram.com/mashukovsky/

Хто такий Олег Машуковський?

Справжнє ім’я Олег Машуков, але блогер вирішив самостійно додати до свого прізвища закінчення -ський, чим створив нинішній псевдонім. Хлопець родом з Луганська. Вже багато років він живе та працює в столиці. Починав свій кар’єрний шлях у Києві як візажист. Тоді Машуковський познайомився з багатьма відомими особами, які привели його в шоубізнес. Олег Машуковський був актором у відомому молодіжному серіалі "Київ вдень та вночі". Також він брав участь у зйомках кліпів багатьох відомих артистів. Зараз же Машуковський активно веде свої сторінки в соціальних мережах та знімає тік-токи.

Минулого року актор публічно зізнався, що має стосунки з хлопцем, на ім'я Даня, який працює у сфері бютіндустрії. Нині Олег та Даня публічно показують своє життя та їх стосунки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віталій Козловський спростував чутки, що він більше не в ЗСУ. Крім цього, Фокус писав, що відомий ведучий повідомив, що отримав повістку і вже наступного тижня йде в армію.