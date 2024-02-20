Травесті Монро зізналася, що добровільно стала на військовий облік

Травесті Монро за документами офіційно вважається чоловіком, тому підпадає під військовий призов і мобілізацію. Попри свої гендерні вподобання, усе ж блогерка зізналася, що добровільно стала на військовий облік.

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46-річна травесті діва Монро, відома, як телеведуча, акторка, блогерка, яка відкрито заявила про себе, як про трансгендерну представницю шоубізнес заявила, що пройшла військово-лікарську комісію та стала на облік в ТЦК. Подробицями Монро (ім’я при народженні Олександр Петрович Федяєв) поділилася в подкасті Ночі дівочі.

Зокрема, на запитання, чи думає Монро про призов в армію, травесті зізналася, що сама добровільно була в ТЦК. Блогерка зізналася, що прийняла рішення вступити на навчання, через це їй знадобилися її документи, за якими офіційно вона чоловік. Оскільки перед вступом документи потрібно оновити, Монро добровільно прийшла в ТЦК, щоб поновити військовий квиток.

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Коли Монро з'явилася у військкомат, її направили на проходження лікарської комісії, яку Монро успішно пройшла. Також травесті зізналася, що коли йшла у військкомат дуже хвилювалася, у першу чергу через страхи з дитинства. Однак, на місці вона не почула жодного поганого слова в свій бік, а ті, хто її впізнали навіть просили фото. Що дуже розчулило Монро.

На запитання журналістки, як вона відреагує, якщо їй вручать повістку, Монро зізналася, що реакція буде "адекватною", однак загалом їй складно про це говорити.

Нагадаємо, раніше ми писали, відомий ведучий повідомив, що отримав повістку і вже наступного тижня йде в армію. Крім цього, Фокус писав, що зірка серіалу "Свінгери" Кукуюк, який отримав повістку, пояснив, чому досі не в армії.