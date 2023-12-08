Зірка серіалу "Свінгери" Кукуюк, який отримав повістку, пояснив чому досі не в армії

Актор отримав повістку і навіть пройшов медогляд, однак служити на фронт так і не пішов.

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49-річний український актор Михайло Кукуюк, відомий роллюв серіалах "Свінгери" та "Слуга народу 2" відповів, чому він не пішов в армію, хоч і отримав повістку. Подробицями актор поділився в інтерв'ю oboz.ua.

Актор не заперечує, що дійсно отримав повістку з військкомату ще з декількома колегами по сцені. Як і потрібно він пішов проходити військову комісію, яка вмзначила, що Михайло непридатний до служби.

Причиною цьому став діагно — зіпсоване очне дно, нашарування астигматизму. Михайло також розповів, що ще в юні роки переніс операцію на очах. Через зв’язки вітчима йому зробили операцію в Москві.

Актор зізнається, що не проти служити в армії, якби не проблеми з зором. Нині Михайло Кукуюк шукає варіанти, де б він міг принести користь в армії.

Як варіант актор роздумує про психологічні курси, щоб проводити реабілітацію військових.

Відзначимо, 37-річного актора відомого роллю Василя в серіалі "Спіймати Кайдаша" Ярослава Безкоровайного мобілізували до лав ЗСУ. Також нещодавно34-річний співак Олексій Завгородній більш відомий під сценічним ім’ям Позитив зізнався, що планує піти на фронт, якщо його мобілізують до армії.