Звезда сериала "Свингеры" Кукуюк, который получил повестку, объяснил почему до сих пор не в армии

Актер получил повестку и даже прошел медосмотр, однако служить на фронт так и не пошел.

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49-летний украинский актер Михаил Кукуюк, известный ролью в сериалах "Свингеры" и "Слуга народа 2" ответил, почему он не пошел в армию, хоть и получил повестку. Подробностями актер поделился в интервью oboz.ua.

Актер не отрицает, что действительно получил повестку из военкомата еще с несколькими коллегами по сцене. Как и положено он пошел проходить военную комиссию, которая определила, что Михаил непригоден к службе.

Причиной этому стал диагноз — испорченное глазное дно, наслоение астигматизма. Михаил также рассказал, что еще в юные годы перенес операцию на глазах. Через связи отчима ему сделали операцию в Москве.

Актер признается, что не против служить в армии, если бы не проблемы со зрением. Сейчас Михаил Кукуюк ищет варианты, где бы он мог принести пользу в армии.

Как вариант актер раздумывает о психологических курсах, чтобы проводить реабилитацию военных.

Отметим, 37-летнего актера известного ролью Василия в сериале "Поймать Кайдаша" Ярослава Бескоровайного мобилизовали в ряды ВСУ. Также недавно34-летний певец Алексей Завгородний более известный под сценическим именем Позитив признался, что планирует пойти на фронт, если его мобилизуют в армию.