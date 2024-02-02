Відомий ведучий повідомив, що отримав повістку і вже наступного тижня йде в армію

Орест Дрималовський, який чотири роки працював на одному із всеукраїнських каналів отримав повістку та вже наступного тижня буде мобілізований до ЗСУ.

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Відомий український телеведучий програми Вікна-новини на каналі СТБ Орест Дрималовський змінить костюм ведучого на військовий камуфляж. Про це чоловік повідомив сьогодні, 2 лютого, під час останнього випуску новин.

Зокрема, завершив випуск новин Орест словами, що настав і його час йти до ЗСУ. Місце роботи, де він працював Дрималовський назвав улюбленою студією. Телеведучий зізнався, що також отримав повістку, вже встиг пройти медогляд і наступний тиждень вже почне новий шлях.

У інтерв’ю своїм колегам Орест розповів, що повістка прийшла йому у Львові, де він стоїть на обліку. Він був готовий до того, що рано чи пізно він все ж піде до армії. У його колі знайомих є друзі, знайомі та навіть родичі, які проходять військову службу, тому ведучий попередньо також готувався до того, що йому доведеться також стати на захист держави. Він проходив домедичну підготовку, а також ходив на стрільби.

На думку телеведучого кожен чоловік має обов’язок перед своєю країною, тому не потрібно боятися йти на фронт. Дрималовський наголосив, що він пишається кожним чоловіком та жінкою, які нині стоять на захисті своєї країни, тому вважає своїм обов’язком також пройти цей шлях.

В останньому ефірі новин ведучий подякував усім глядачам програми, які весь час слідкували за випусками новин і закликав чоловіків йти до лав ЗСУ. За словами Дрималовського, іншого шляху до перемоги немає.

Вже згодом телеведучий опублікував офіційний коментар на своїй сторінці в інстагарм: "Мій телефон розривається від дзвінків. Дякую вам за підтримку мого рішення. Не встигаю відповісти усім відразу: жодних потреб у мене немає. Є велика вдячність. Кожному і кожній із вас. Ми не маємо права насолоджуватись мирним життям, поки найкращі віддають за нього своє. Вірте в ЗСУ. Допомагайте ЗСУ. Ставайте до лав ЗСУ. Обіймаю міцно".

Що відомо про Ореста Дрималовського

Чоловік родом зі Львівщини. У 2015 році почав свій шлях у журналістиці. Навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Ще зі студентських років почав працювати у львівських інтернет-виданнях.

У 2019-му Дрималовський вперше потрапив на телебачення, його взяли кореспондентом новин львівського телеканалу "Перший Західний". Згодом він почав вести програму "ОЧІ" на цьому ж каналі.

Вже через рік чоловік вирішив підкорювати столицю, де по приїзду успішно влаштовується кореспондентом у "Вікна-новини" на СТБ. Після початку повномасштабної війни Дрималовський почав вести новини в Єдиному марафоні.

Нагадаємо, зірка серіалу "Свінгери" Кукуюк, який отримав повістку, пояснив, чому досі не в армії.