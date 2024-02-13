Віталій Козловський спростував чутки, що він більше не в ЗСУ

Віталія Козловського мобілізували на початку серпня. Після чого співак активно висвітлював своє життя в армії. Однак згодом він повністю зник із соціальних мереж, чим занепокоїв своїх шанувальників. Нещодавно з'явилася інформація, що Козловський більше не служить в армії.

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38-річний співак, а нині військовослужбовець Віталій Козловський вийшов на зв’язок до шанувальників та спростував чутки, що він більше не служить в армії. Відеозвернення до своїх шанувальників Козловський опублікував у себе в інстаграмі.

Зокрема, нещодавно колишній продюсер співака Ігор Кондратюк припустив, що Козловський більше не служить в ЗСУ, оскільки йому вже три місяці не надходять кошти, які співака зобов’язав виплачувати суд. Тоді Козловський нецензурною лексикою прокоментував слова Кондратюка, однак так і не підтвердив і не спростував його слів.

Днями в мережі подруга Козловського опублікувала спільні фото з співаком у цивільному одязі на прогулянці Києвом, чим підігріла чутки. Вже сьогодні співак вирішив самостійно вийти на зв’язок з шанувальниками.

У відеозверненні співак відзначив, що з ним все добре та заявив, що він досі проходить службу в армії. На відео видно, що Віталій Козловський одягнений у військову форму.

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Фото: Віталій Козловський

"Привіт, дорогі друзі. Приємно з’явитися перед вами. Тому що дірект завалений повідомленнями, чи з вами все добре, тобто зі мною. Зі мною все добре. На службі, як на службі. Мені б хотілося вийти до вас з гарною новиною, як мінімум з такою, якоюсь творчою, що виходить нова пісня, або відео, але на все свій час", — сказав Козловський.

У звернені співак також заявив, що справжньою причиною того, що він з’явився в Інстаграмі є те, що його побратимам потрібна допомога. Саме тому він змушений звернутися за підтримкою до своїх шанувальників.

"Я з’являюся для того, аби попросити у вас вашої допомоги. Вибачте, будь ласка, але допомога потрібна хлопцям. Потрібен генератор і на поточні потреби необхідні кошти. Хто скільки зможе. Люблю вас. Дякую, що ви зі мною", — сказав Козловський.

Він також залишив посилання на банку, в якій збирають кошти на придбання генератора та обігрів солдатів. Всього в банці заявлена сума в 25 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віталій Козловський покинув Нацгвардію. Також Віталій Козловський розповів, чому Кондратюк забирає його військову зарплату.