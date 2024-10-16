Звезда сериала "Киев днем и ночью" попал в аварию (фото)

За последние полгода это уже вторая авария у актера. В апреле он попал в ДТП на электросамокате.

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31-летний украинский актер Артур Логай, известный ролями в сериал "Киев днем и ночью" и "Копы из прошлого" попал в аварию. Об этом он сообщил у себя на странице в Инстаграм.

Произошло это вчера, 15 октября, на одной из столичных дорог. Как уточнил актер, он был на мотоцикле.

Логай добавил, что авария произошла не по его вине, а все из-за того, что не все участники дорожного движения ездят по правилам. Актер объяснил, в случившемся виноват водитель, который не руководствуясь правилами решил перестроиться из одной полосы в другую, но не включил оповестительные знаки для других водителей.

Логай объяснил, что из-за невнимательности водителя, он упал с мотоцикла в то время, он даже не заметил, что вызвал дорожно-транспортное происшествие.

Артур Логай об аварии Фото: instagram.com/logai.arthur/ Артур Логай об аварии Фото: instagram.com/logai.arthur/

"Люди, которые резко перестраиваются из ряда в ряд без показателей поворота, не глядя в зеркала, — мудаки. Водителю того авто, который решил резко выльнуть в мою сторону, повезло, что я занимался своим состоянием и состоянием мотоцикла. Если бы решил догнать, домой бы он пошел пешком", — возмутился актер.

Наконец, это привело к тому, что Артур Логай упал с мотоцикла. Тем временем водитель авто просто поехал дальше.

К счастью, все обошлось без сложных травм и повреждений. Как уточнил актер, все потому, что на нем была специальная одежда В противном случае все могло быть значительно хуже. В результате транспортное средство актера получило механические повреждения и теперь нуждается в ремонте.

Напомним, ранее мы писали, что актер сериала "Киев днем и ночью" попал в ДТП.

Кроме этого, Фокус писал, что звезда сериала "Киев днем и ночью" сообщил, что его брат потерял на войне конечности.