Співачка Олівія Родріґо з'явилася на "Греммі" з особистим сурдоперекладачем

У соцмережах звернули увагу, що деякі знаменитості, серед яких американська співачка Олівія Родріґо, з'явилися на червоній доріжці "Греммі-2022" з особистими сурдоперекладачами.

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19-річна американська співачка та володарка статуеток "Греммі", зокрема в номінаціях "Найкращий новий виконавець" та "Найкращий вокальний попальбом", Олівія Родріґо з'явилася на церемонії нагородження музичною премією "Греммі" з особистим сурдоперекладачем. Подібний тренд на інклюзивність не залишився поза увагою і в соцмережах зазначили, що не вперше знаменитості з'являються на червоній доріжці престижних премій з особистими сурдоперекладачами.

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"За старих часів червоними доріжками ходили з собачками. Тепер із сурдоперекладачами", — пожартували в одному з Telegram-каналів.

Нагадаємо, церемонія нагородження музичною премією "Греммі — 2022" була насиченою. Заходу передували скандали: свої кандидатури зняли Аріана Ґранде та The Weeknd. Каньє Веста попросили не приходити через цькування, яке він влаштував колишній дружині Кім Кардаш'ян та її бойфренду. Вперше на "Греммі" показали англійською промову президента України Володимира Зеленського, який закликав зупинити війну будь-яким способом. А деякі знаменитості, які відвідали церемонію, здивували глядачів вбранням без смаку.