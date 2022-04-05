Певица Оливия Родриго появилась на "Грэмми" с личным сурдопереводчиком

В соцсетях обратили внимание, что некоторые знаменитости, среди которых американская певица Оливия Родриго, появились на красной дорожке "Грэмми-2022" с личными сурдопереводчиками.

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19-летняя американская певица и обладательница статуэток "Грэмми", в том числе в номинациях "Лучший новый исполнитель" и "Лучший вокальный поп-альбом", Оливия Родриго появилась на церемонии награждения музыкальной премией "Грэмми" с личным сурдопереводчиком. Подобный тренд на инклюзивность не остался без внимания и в соцсетях отметили, что не первый раз знаменитости появляются на красной дорожке престижных премий с личными сурдопереводчиками.

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"В прежние времена по красным дорожкам ходили с собачками. Теперь с сурдопереводчиками", — пошутили в одном из Telegram-каналов.

Напомним, церемония награждения музыкальной премией "Грэмми — 2022" была насыщенной. Мероприятию предшествовали скандалы: свои кандидатуры сняли Ариана Гранде и The Weeknd. Канье Уэста попросили не приходить из-за травли, которую он устроил бывшей супруге Ким Кардашьян и ее бойфренду. Впервые на "Грэмми" показали речь на английском президента Украины Владимира Зеленского, который призвал остановить войну любым способом. А некоторые знаменитости, который посетили церемонию, удивили зрителей безвкусными нарядами.