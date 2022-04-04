Сетка и неуместный леопард. Худшие наряды церемонии "Грэмми - 2022"

Этой ночью прошла церемония награждения музыкальной премией "Грэмми — 2022" и многие звезды "блеснули" не самыми эффектными нарядами

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64-я церемония прошла в Лас-Вегасе и еще до своего начала ознаменовалась несколькими скандалами. Рэпер Дрейк отказался принимать участие, являясь давним критиком церемонии. Также свои кандидатуры сняли Ариана Гранде (она даже не пришла на шоу) и The Weeknd. А Канье Уэста попросили не приходить и не выступать после того, как он развернул в Сети настоящую травлю своей бывшей жены Ким Кардашьян и ее нового бойфренда.

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То тем не менее шоу состоялось, победители были объявлены, а селебрити прошли по красной дорожке. Но не все они впечатлили шикарными нарядами. Скорей наоборот. Фокус выбрал худшие наряды "Грэмми — 2022".

Кортни Кардашьян и Трэвис Бейкер

Представительница клана Дженнер-Кардашьян и ее жених Трэвис Бейкер прославились тем, что постоянно целуются на публике и выбирают странные наряды. "Грэмми" не стала исключением.

[ + – ] Кортни Кардашьян и Трэвис Бейкер Фото: Getty Images

Бейкер выбрал розовый образ от Givenchy, а Кортни – безымянный комбинезон с вырезами, приплюснувший ее грудь и продемонстрировавший как немилосердно она фотошопит свои фото в соцсетях. Критики уже отметили, что Трэвису стоило одолжить ей шикарную розовую накидку, чтобы "оживить" ее скучный наряд.

Джастин Бибер и Хейли Бибер

Самая "сладкая" парочка современности не в первый раз демонстрирует диаметрально противоположный вкус в одежде.

[ + – ] Джастин Бибер и Хейли Бибер - красавица и хулиган в слишком большом костюме Фото: Getty Images

Хейли появилась в белом платье от Saint Laurent в стиле "голливудский шик", а Джастин Бибер выбрал самый трендовый бренд этого года — Balenciaga и "помолодел" на десяток лет, напомнив школьника, надевшего костюм старшего брата.

Рэйчел Зеглер

Рэйчел – бывшая звезда соцсетей. Она известна по роли Марии в римейке мюзикла "Вестсайдская история" и будущая Белоснежка продемонстрировала платье от Dior Haute Couture, которое уже в разных вариациях успели примерить все более-менее известные селебрити.

[ + – ] Рэйчел Зеглер и Билли Портер

Критики считают, что восходящей звезде пора нанять стилиста, который все же поможет ей обрести собственный голос и стиль, а не просто копировать популярные образы.

Ленни Кравиц

Ветеран рока, который в свои 57 лет выглядит также круто, как и в начале своей карьеры, решил сделать ставку на внешность и не прогадал. Единственное, что нарушало его рок-образ из майки-сетки и кожаных брюк – это сапоги на каблуках.

[ + – ] Ленни Кравиц и его каблуки Фото: Instagram lennykravitz

В твоем возрасте, Ленни, уже пора перестать комплексовать из-за роста.

Megan Thee Stallion

Меган всегда выбирала откровенные наряды, но классическое платье от Cavalli с леопардовым принтом вернуло нас в те времена, когда этот принт был в трендах, а это значит, в начало 90-х.

[ + – ] Megan Thee Stallion и слишко много леопарда

Сочетание леопардового и тигриного выглядело ошеломительно. Ошеломительно безвкусно.