Сітка та недоречний леопард. Найгірші вбрання церемонії "Греммі — 2022"

Цієї ночі пройшла церемонія нагородження музичної премії "Греммі — 2022", і багато зірок "сяяли" не в найефектнішому вбранні

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64-а церемонія відбулася в Лас-Вегасі та ще до свого початку ознаменувалася кількома скандалами. Репер Дрейк відмовився брати участь, будучи давнім критиком церемонії. Також свої кандидатури зняли Аріана Гранде (вона навіть не прийшла на шоу) та The Weeknd. А Каньє Веста попросили не приходити і не виступати після того, як він розгорнув у мережі справжнє цькування своєї колишньої дружини Кім Кардаш'ян і її нового бойфренда.

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Проте шоу відбулося, переможці були оголошені, а селебріті пройшли червоною доріжкою. Але не всі вони вразили шикарним вбранням. Швидше навпаки. Фокус обрав найгірші вбрання "Греммі — 2022".

Кортні Кардаш'ян і Тревіс Бейкер

Представниця клану Дженнер-Кардаш'ян і її наречений Тревіс Бейкер прославилися тим, що постійно цілуються на публіці й обирають дивні вбрання. "Греммі" не стала винятком.

[ + – ] Кортні Кардаш'ян і Тревіс Бейкер Фото: Getty Images

Бейкер вибрав рожевий образ від Givenchy, а Кортні — безіменний комбінезон із вирізами, що приплюснув її груди та продемонстрував, як немилосердно вона фотошопить свої фото в соцмережах. Критики вже зазначили, що Тревісу варто було позичити їй розкішну рожеву накидку, щоб "оживити" її нудне вбрання.

Джастін Бібер і Гейлі Бібер

Найсолодша парочка сучасності не вперше демонструє діаметрально протилежний смак в одязі.

[ + – ] Джастін Бібер і Гейлі Бібер — красуня та хуліган у надто великому костюмі Фото: Getty Images

Гейлі з'явилася в білій сукні від Saint Laurent у стилі "голлівудський шик", а Джастін Бібер вибрав найтрендовіший бренд цього року, Balenciaga, і "помолодшав" на десяток років, нагадавши школяра, що одягнув костюм старшого брата.

Рейчел Зеглер

Рейчел – колишня зірка соцмереж. Вона відома за роллю Марії в римейку мюзиклу "Вестсайдська історія". Майбутня Білосніжка продемонструвала сукню від Dior Haute Couture, яку вже в різних варіаціях встигли приміряти всі більш-менш відомі селебріті.

[ + – ] Рейчел Зеглер і Біллі Портер

Критики вважають, що висхідній зірці пора найняти стиліста, який усе ж таки допоможе їй знайти власний голос і стиль, а не просто копіювати популярні образи.

Ленні Кравіц

Ветеран року, який у свої 57 років має такий самий крутий вигляд, як і на початку своєї кар'єри, вирішив зробити ставку на зовнішність і не помилився. Єдине, що порушувало його рок-образ із майки-сітки та шкіряних штанів – це чоботи на підборах.

[ + – ] Ленні Кравіц і його підбори Фото: Instagram lennykravitz

У твоєму віці, Ленні, вже настав час перестати комплексувати через зріст.

Megan Thee Stallion

Меган завжди вибирала відверті вбрання, але класична сукня від Cavalli з леопардовим принтом повернула нас у ті часи, коли цей принт був у трендах, а це значить на початку 90-х.

[ + – ] Megan Thee Stallion і надто багато леопарду

Поєднання леопардового та тигрового мало приголомшливий вигляд. Вигляд приголомшливого несмаку.