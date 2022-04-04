Грэмми по-украински. Звездой главной музыкальной премии планеты стал Владимир Зеленский

Впервые в истории Грэмми выступили украинцы и показали речь на английском Владимира Зеленского. Остальное предсказуемо: граммофоны разобрали признанные звезды: Бруно Марс, Леди Гага, Jay-Z, Канье Уэст.

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Самая престижная в мире музыкальная премия Грэмми прошла в 64-й раз не в совсем обычном формате. Она должна была пройти 31 января, но была перенесена на апрель. И состоялась в то время, когда шел второй месяц российско-украинской войны.

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На церемонии транслировалась видеозапись речи Президента Владимира Зеленского, обращенная к участникам и зрителям форума. Национальный лидер нашей страны призвал всех остановить войну "любым способом". То есть в отличие от "Оскара", где тоже была заготовлено видеообращение Зеленского, но ее не поставили в эфир, тут все произошло!

И эту речь Зеленского на английском, по своей проникновенности, можно отнести к исторической. "Что представляет собой самый сильный контраст к музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наполните тишину вашей музыкой. Сделайте это сегодня, чтобы рассказать нашу историю. Не молчите. Поддержите нас, как только можете. Любым способом. И тогда наступит мир.…Украинские музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых в госпиталях, даже для тех, кто не может их услышать. Но музыка все равно прорвется и будет услышана". У многих навернулись слезы, когда Зеленский с двух огромных экранов сказал следующее: "На этой войне более 400 детей получили ранения и 153 ребенка погибли".

После его речи выступил Джон Ледженд в дуэте с украинской певицей Микой Ньютон –они исполнили композицию, посвященную Украине. Аккомпанировала им бандурист из Одессы Сюзанна Иглидан. А стихи прочитала поэтесса Любовь Якимчук.

В конце выступления к ним присоединилась украинская поэтесса Любовь Якимчук, которая зачитала англоязычный стих "Молитва". В это время на экранах транслировались кадры украинских беженцев. "Я написал Free после того, как неделю смотрел жуткие кадры дикого, жестокого вторжения в Украину со стороны режима, которому нет никакого морального оправдания – нет права убивать, покорять и пленять украинский народ, нет права заставлять молчать волю людей в демократической стране. Я знаю, что не в состоянии закончить ни одну из войн песней, но я должен был написать эту песню как мою молитву, мой вклад в хор голосов, призывающих к миру и свободе для всех людей, — написал Джон в Instagram.

Это было первое выступление украинских артистов на Грэмми.

Победители – ветераны поп-сцены

В самой раздаче "слонов" не случилось ничего неожиданного. Премии в главных категориях разделили между собой ветераны поп-сцены – те звезды, у кого и так этих статуэток – ни один десяток.

Победителем в самой престижной номинации – лучшая песня года – стал рэп-дуэт Silc Sonic за композицию Leave The Door Open. В его состав входят известный фанк-певец Бруно Марс и рэпер Андерсон Паак. Марс давно "коллекционирует" Грэмми – у него это уже 12-я статуэтка.

Группа Foo Fighters получила "Грэмми" в трех номинациях: лучший рок-альбом — "Medicine at Midnight", лучшая рок-песня — "Waiting on a War" и лучшее рок-исполнение — "Making a Fire". У них это – 14-я премия.

За лучшую рэп-композицию премию получили Jay-Z и Канье Уэст — для них это уже 24-я и 23-я награда "Грэмми".

Награда за лучшее метал-исполнение досталась композиции The Alien группы Dream Theater.

Лучшим новым исполнителем стала Оливия Родриго, а ее песня "Drivers License" победила в категории "поп-музыка".

Лучший поп-альбом стал Love for Sale Леди Гаги и Тони Беннетта.

Лучшей танцевальной композицией признана Alive Rüfüs Du Sol.

Лучший танцевальный альбом Subconsciously Black Coffee.

Ранее Фокус сообщал, что Kalush Orchestra поедут на Евровидение-2022 и проведут промотур по Европе с благотворительными промоконцертами.