Греммі українською. Зіркою головної музичної премії планети став Володимир Зеленський

Вперше в історії Греммі виступили українці та показали промову Володимира Зеленського англійською. Інше передбачуване: грамофони розібрали визнані зірки: Бруно Марс, Леді Гага, Jay-Z, Каньє Вест.

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Найпрестижніша у світі музична премія Греммі пройшла в 64-те не у звичайному форматі. Вона мала пройти 31 січня, але її перенесли на квітень. І відбулася вона тоді, коли йшов другий місяць російсько-української війни.

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На церемонії транслювали відеозапис промови Президента Володимира Зеленського, звернений до учасників та глядачів форуму. Національний лідер нашої країни закликав усіх зупинити війну "в будь-який спосіб". Тобто, на відміну від "Оскара", де теж заготовили відеозвернення Зеленського, але його не поставили в ефір, тут все сталося!

І цю промову Зеленського англійською, за своєю проникливістю, можна додати до історичної. "Що є найсильнішим контрастом до музики? Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наповніть тишу вашою музикою. Зробіть це сьогодні, щоб розповісти нашу історію. Не мовчіть. Підтримайте нас, як тільки можете. В будь-який спосіб. І тоді настане мир… Українські музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають для поранених у лікарнях, навіть для тих, хто не може їх почути. Але музика все одно прорветься та буде почута". В багатьох навернулися сльози, коли Зеленський із двох величезних екранів сказав: "На цій війні понад 400 дітей отримали поранення та 153 дитини загинули".

Після його промови виступив Джон Ледженд у дуеті з українською співачкою Мікою Ньютон — вони виконали композицію, присвячену Україні. Акомпанувала їм бандуристка з Одеси Сюзанна Іглідан. А вірші прочитала поетеса Любов Якимчук.

Наприкінці виступу до них приєдналася українська поетеса Любов Якимчук, яка зачитала англомовний вірш "Молитва". На екранах транслювалися кадри українських біженців. "Я написав Free після того, як тиждень дивився моторошні кадри дикого, жорстокого вторгнення в Україну з боку режиму, якому немає жодного морального виправдання — немає права вбивати, підкорювати та полонити український народ, немає права змушувати мовчати волю людей у демократичній країні. Я знаю, що не в змозі закінчити жодну з воєн піснею, але я повинен був написати цю пісню як мою молитву, мій внесок у хор голосів, що закликають до миру та свободи для всіх людей, — написав Джон в Instagram.

То був перший виступ українських артистів на Греммі.

Переможці — ветерани попсцени

У самій роздачі "слонів" не сталося нічого несподіваного. Премії у головних категоріях розділили між собою ветерани попсцени — ті зірки, у кого й так цих статуеток — не один десяток.

Переможцем у найпрестижнішій номінації — найкраща пісня року — став реп-дует Silc Sonic за композицію "Leave The Door Open". До його складу входять відомий фанк-співак Бруно Марс та репер Андерсон Пак. Марс давно "колекціонує" Греммі — у нього це вже 12-а статуетка.

Гурт Foo Fighters отримав "Греммі" у трьох номінаціях: найкращий рок-альбом — "Medicine at Midnight", найкраща рок-пісня — "Waiting on a War" та найкраще рок-виконання — "Making a Fire". У них це — 14-та премія.

За найкращу реп-композицію премію отримали Jay-Z та Каньє Вест — для них це вже 24-та та 23-та нагорода "Греммі".

Нагорода за найкраще метал-виконання дісталася композиції "The Alien" гурту Dream Theater.

Найкращою новою виконавицею стала Олівія Родріґо, а її пісня "Drivers License" перемогла у категорії "попмузика".

Найкращим попальбомом став "Love for Sale" Леді Гаги та Тоні Беннетта.

Найкращою танцювальною композицією визнано "Alive" Rüfüs Du Sol.

Найкращий танцювальний альбом "Subconsciously" Black Coffee.

Раніше Фокус повідомляв, що Kalush Orchestra поїдуть на Євробачення-2022 та проведуть промотур Європою з благодійними промоконцертами.