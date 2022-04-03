Kalush Orchestra поедут на Евровидение-2022 и проведут промотур по Европе

Накануне песенного конкурса музыканты дадут благотворительные промоконцерты.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинская группа Kalush Orchestra, победитель Нацотбора на Евровидение-2022, выступит вживую в Турине во время песенного конкурса. Об этом сообщает Суспільне.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Представители Украины на популярном музыкальном конкурсе в Италии выступят вживую, а не в записи, как предполагалось ранее из-за военных действий в Украине. Об этом фронтмен группы Олег Псюк сообщил во время выступления во Львове.

Перед "Евровидением" группа устроит несколько промоконцертов по Европе для сборов средств на нужды Украины.

[ + – ] Песня-победитель Нацотбора на Евровидение-2022

"Kalush Orchestra будет ехать в Турин, чтобы выступить на Евровидении вживую. Сегодня мы встретились с группой первый раз во Львове, чтобы порепетировать всем вместе, а не онлайн. И скоро мы едем в честь поддержки Украины, в рамках Евровидения, в тур по сбору средств", — отметил фронтмен Kalush Orchestra.

Детали проведения промотура и даты концертов, в которых будут участвовать Kalush Orchestra, объявят позже.

"Каждый помогает Украине – на своем фронте и в том, что умеет лучшее… наша польза и инструмент помощи – это рассказывать о войне в Украине, общаться с европейской аудиторией через наше творчество… Да, уже официально можем заявить! Группа Kalush Orchestra едет на Евровидение-2022 в Турин, чтобы выступить вживую", — отметили музыканты на своей Instagram-странице.

[ + – ] Kalush Orchestra спели во Львове и рассказали, что выступят вживую в Турине в мае 2022

Отметим, что финал конкурса состоится 14 мая 2022 года в городе Турин в Италии, поскольку в прошлом году "Евровидение" выиграла итальянская рок-группа Måneskin. В Турин украинские музыканты поедут с песней "Stefania", которую Олег Псюк посвятил своей маме. Букмекеры прогнозируют победу Украины на конкурсе этого года.

Напомним, Kalush Orchestra завоевали возможность представлять Украину во время конкурса в Турине с громким медийным скандалом. Поскольку первое место в нацотборе получила украинская исполнительница Алина Паш, однако оказалось, что она в свое время незаконно посетила оккупированный Россией Крым, что сама певица и ее команда отрицали. Тем не менее, Паш сняла свою кандидатуру, а вместо нее в Италию поедут ребята из группы Kalush Orchestra.

Также Фокус писал о том, что один из участников победившей группы Нацотбора пошел добровольцем на фронт защищать Украину.