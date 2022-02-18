Kalush Orchestra подтвердили свое участие в Евровидении-2022 (видео)

Солист Олег Псюк подтвердил свои претензии к общественному вещателю относительно непрозрачности Нацотбора. Но коллектив, скорее всего, примет участие в Евровидении после согласования юридических формальностей.

После отказа участвовать в Евровидении-2022 Алины Паш, общественный вещатель обратился с просьбой представлять Украину к Kalush Orchestra — музыкальному коллективу, занявшему второе место в Нацотборе. О ходе переговоров с "Суспільним" его солист Олег Псюк рассказал шоумену Сергею Притуле в эфире "Радио Новое время".

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Музыкант заявил, что коллектив, вероятно, согласится представлять Украину на международном песенном конкурсе в Турине.

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"Да, завтра (18 февраля) будет финальный ответ. Когда мы уже подпишем все бумаги, тогда мы сможем заявить точно", — сказал Олег Псюк.

При этом солист отметил, что переговоры с общественным вещателем проходят непросто, поскольку у них много вопросов к "Суспільному" из-за непрозрачности проведения Нацотбора.

"Наши претензии были по-отношению к "Суспільному". Все происходило неясно, судьи путались. Один из судей начала нас открыто оскорблять. Мы очень рады, что конкурс (Евровидение) организовывают не они", — заявил музыкант. Также он подчеркнул, что их хорошее выступление на конкурсе не будет зависеть от мнения общественного вещателя.

Напомним, ранее победительница национального отбора Алина Паш заявила, что не будет участвовать в песенном конкурсе из-за скандала с поездкой в Крым и последующим представлением поддельной справки от погранслужбы. До этого певица рассказывала, зачем ездила в Россию, а также в оккупированный Крым и сфотографировалась на Красной Площади в Москве. По ее словам, это был пранк, который не поняли, а в Крым Алина Паш ездила к украинке на свадьбу законным способом.

В субботу, 12 февраля певица победила на Национальном отборе для участия в Евровидении с песней "Тіні забутих предків". В мае она должна была отправиться в Италию, чтобы представить Украину на песенном конкурсе.

Перед этим Алина Паш обвинила рэп-группу Kalush Orchestra в плагиате ее песни. Как отметила артистка, Kalush Orchestra украли ее партию с контрабасом из трека "Bosorkanya" и использовали в своей колядке.