Kalush Orchestra підтвердили свою участь у Євробаченні-2022 (відео)

Соліст Олег Псюк підтвердив свої претензії до громадського мовника щодо непрозорості Нацвідбору. Але колектив швидше за все візьме участь у Євробаченні після погодження юридичних формальностей.

Після відмови брати участь у Євробаченні-2022 Аліни Паш, громадський мовник звернувся з проханням представляти Україну до Kalush Orchestra — музичного колективу, який посів друге місце в Нацвідборі. Про перебіг переговорів із "Суспільним" його соліст Олег Псюк розповів шоумену Сергію Притулі в ефірі "Радіо Новий час".

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Музикант заявив, що колектив, ймовірно, погодиться представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Турині.

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"Так, завтра (18 лютого) буде фінальна відповідь. Коли ми підпишемо всі папери, тоді ми зможемо заявити точно", — сказав Олег Псюк.

При цьому соліст зазначив, що переговори з громадським мовником проходять непросто, оскільки мають багато запитань до "Суспільного" через непрозорість проведення Нацвідбору.

"Наші претензії були стосовно "Суспільного". Усе відбувалося незрозуміло, судді плуталися. Один із суддів почала нас відкрито ображати. Ми дуже раді, що конкурс (Євробачення) організовують не вони", — заявив музикант. Також він підкреслив, що їхній гарний виступ на конкурсі не залежатиме від думки громадського мовника.

Нагадаємо, раніше переможниця національного відбору Аліна Паш заявила, що не братиме участі в пісенному конкурсі через скандал із поїздкою в Крим і подальшим поданням підробленої довідки від прикордонної служби. До цього співачка розповідала, навіщо їздила в Росію, а також в окупований Крим і сфотографувалася на Червоній Площі у Москві. За її словами, це був пранк, який не зрозуміли, а в Крим Аліна Паш їздила до українки на весілля законним способом.

У суботу, 12 лютого, співачка перемогла на Національному відборі для участі в Євробаченні з піснею "Тіні забутих предків". У травні вона мала вирушити до Італії, щоб представити Україну на пісенному конкурсі.

Перед цим Аліна Паш звинуватила реп-гурт Kalush Orchestra в плагіаті її пісні. Як зазначила артистка, Kalush Orchestra вкрали її партію з контрабасом із треку "Bosorkanya" та використали у своїй колядці.