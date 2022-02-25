Полиция начала расследование из-за поддельной справки Алины Паш, - СМИ

Ранее певица таким образом подтвердила законность своего визита в оккупированный Крым.

На 28-летнюю украинскую певицу и участницу Нацотбора на "Евровидение 2022" Алину Паш начато расследование из-за поддела справки о пересечении административной границы с Крымом. Об этом сообщает УНН.

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Полиция открыла уголовное производство по предоставлению фальшивой справки командой Алины Паш. В документе отмечалось, что в 2015 году певица законно пересекла административную границу с оккупированным Россией Крымом.

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"Отделом дознания Печерского УП ГУНП в Киеве осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по ч.1 ст. 358 УКУ по факту возможной подделки документа", — говорится в ответе на запрос журналиста УНН.

Скандал начался после победы певицы на национальном отборе на "Евровидение 2022". В Сети начали распространять отрывки интервью Паш журналистке Кате Осадчей и скрины ее поста в Facebook, в которых артистка отметила, что посетила в 2015 году Крым, улетая из Москвы самолетом и таким образом нарушив действующее законодательство Украины.

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Однако после поднятия волны возмущений в Сети на фоне скандала с певицей Марув в 2019 году, которая гастролировала в России и хотела преставлять Украину на "Евровидении" в Израиле, Паш отметила, что ехала в Крым на автобусе и пересекала границу законно с территории Украины.

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После предоставления командой певицы справки "Суспільному" оказалось, что документ — подделка. Алина Паш, в свою очередь, признала, что это кто-то из ее команды пошел по ложному пути, чтобы помочь ей. Представители Госпогранслужбы Украины заявили, что данные о пересечении границы уже невозможно получить, поскольку прошло более 5 лет и эта информация уже удалена.

После этого артистка отказалась от участия в "Евровидении 2022", которое состоится в Турине, Италия.

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