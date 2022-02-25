Проти Аліни Паш відкрили кримінальне провадження за підробку довідки

Раніше співачка таким чином підтвердила законність свого візиту до окупованого Криму.

На 28-річну українську співачку та учасницю Нацвідбору на "Євробачення 2022" Аліну Паш відрито кримінальне провадження за підробку довідки про перетин адміністративного кордону з Кримом. Про це повідомляє УНН.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за надання фальшивої довідки командою Аліни Паш. У документі зазначалося, що у 2015 році співачка законно перетнула адміністративний кордон з окупованим Росією Кримом.

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"Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 358 ККУ за фактом можливої підробки документу", — йдеться у відповіді на запит журналіста УНН.

Скандал розпочався після перемоги співачки на національному відборі на "Євробачення 2022". У мережі почали поширювати уривки інтерв'ю Паш Каті Осадчій та скріни її посту у Facebook, у яких артистка зазначила, що відвідала у 2015 році Крим, летячи з Москви літаком і таким чином порушивши чинне законодавство.

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Проте після підняття хвилі обурень у мережі на фоні скандалу зі співачкою Марув у 2019 році, яка гастролювала в Росії, Паш зазначила, що їхала в Крим автобусом і перетинала кордон законно з території України.

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Після надання командою співачки довідки "Суспільному" виявилося, що документ — підробка. Аліна Паш, у свою чергу, визнала, що це хтось із команди пішов хибним шляхом, аби допомогти їй. Представники Держприкордонслужби України заявили, що даних про перетин кордону вже не можливо дістати, оскільки пройшло понад 5 років і ця інформація вже видалена.

Після цього артистка відмовилася від участі в "Євробаченні 2022", яке відбудеться цьогоріч у Турині, Італія.

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