Поїздки Аліни Паш до Криму: прикордонники спростували видачу довідки про перетин адмінкордону

Під час спілкування з журналістами речник відомства Андрій Демченко розповів, що подібний документ "не створювався і під таким номером нікому не надавався".

Державна прикордонна служба не видавала довідку Аліні Паш про законне перетинання нею адміністративного кордону між Україною та Кримом у 2015 році. Відомству не відомо, що за документ опубліковано громадським мовником. Про це заявив прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі для видання "Українська Правда".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

За словами Демченка, документ, який був опублікований "Суспільним", не створювався у відомстві та під таким номером нікому не надавався.

"Держприкордонслужба проаналізувала інформацію, яка була поширена Громадським мовником України про документ, нібито наданий відомством фізичній особі для подання в межах відбору на Євробачення. Повідомляємо, нам не відомо, що документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався, і під таким номером нікому не надавався", — заявив прессекретар Андрій Демченко.

Проте, прикордонна служба отримала офіційне звернення від Національної громадської телерадіокомпанії України з проханням підтвердити створення такого документа. Демченко додав, що "Суспільне" незабаром отримає відповідь. До того ж, відомство опрацьовує відповідь на звернення самої переможниці національного відбору "Євробачення-2022" Аліни Паш. Співачка подала звернення про її перетин кордону. Воно надійшло та зареєстроване у державній прикордонній службі, заявив Демченко.

Напередодні Аліна Паш заявляла, що в'їжджала до Криму через територію України та подала повторний запит до ДПСУ. За словами Паш, вона подаватиме запит стільки, скільки потрібно, щоб довести, що вона нічого не порушувала.

"Я хворіла, тому дала письмовий дозвіл представнику команди запросити довідку в ДПСУ. За довіреністю було надіслано цей запит, відповідь надійшла досить пізно, майже в день відбору. Представник моєї команди одразу надав докази "Суспільному". Також я подала повторний запит, щоб отримати довідку безпосередньо у свої руки… І я подаватиму стільки довідок, скільки буде потрібно, щоб довести, що я нічого не порушувала», — написала Аліна Паш на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Суспільне повідомило, що Аліна Паш не поїде на Євробачення до з'ясування обставин її візиту до Криму. Мовник повідомив, що довідка про законне перетинання адмінкордону з Кримом співачкою може бути підробкою. За додатковою інформацією, яка має пролити світло на цей візит співачки, громадський мовник звернувся до Державної прикордонної служби України.

У суботу, 12 лютого, співачка Аліна Паш перемогла в національному відборі пісенного конкурсу "Євробачення-2022". Паш отримала на національному відборі найбільшу кількість балів — 15. У травні вона має вирушити до Італії, щоб представити Україну на пісенному конкурсі.