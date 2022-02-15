Поездка Алины Паш в Крым: пограничники опровергли выдачу справки о пересечении админграницы

Во время общения с журналистами пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко рассказал, что подобный документ "не создавался и под таким номером никому не предоставлялся".

Государственная пограничная служба не выдавала справку Алине Паш о законном пересечении ею административной границы между Украиной и Крымом в 2015 году. Ведомству не известно, что за документ опубликован общественным вещателем. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии для издания Украинская Правда.

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По словам Демченко, документ, который был опубликован "Суспільним", не создавался в ведомстве и под таким номером никому не предоставлялся.

"Госпогранслужба проанализировала информацию, которая была распространена Общественным вещателем Украины о документе, якобы предоставленном ведомством физическому лицу для представления в рамках отбора на Евровидение. Сообщаем, нам не известно, что документ опубликован вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался, и под таким номером никому не предоставлялся", — заявил пресс-секретарь Андрей Демченко.

Однако пограничная служба получила официальное обращение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины с просьбой подтвердить создание такого документа. Демченко добавил, что "Суспільне" вскоре получит ответ. К тому же, ведомство обрабатывает ответ на обращение самой победительницы национального отбора "Евровидения-2022" Алины Паш. Певица подала обращение о ее пересечении границы. Оно поступило и зарегистрировано в государственной пограничной службе, заявил Демченко.

Накануне Алина Паш заявляла, что въезжала в Крым через территорию Украины и подала повторный запрос в ГПСУ. По словам Паш, она будет подавать запрос столько, сколько нужно, чтобы доказать, что она ничего не нарушала.

"Я болела, поэтому дала письменное разрешение представителю команды запросить справку в ГПСУ. По доверенности было отправлено этот запрос, ответ пришел достаточно поздно, почти в день отбора. Представитель моей команды сразу предоставил доказательства "Суспільному". Также я подала повторный запрос, чтобы получить справку непосредственно в свои руки… И я буду подавать столько справок, сколько будет нужно, чтобы доказать, что я ничего не нарушала", — написала Алина Паш на своей странице в Instagram.

Напомним, "Суспільне" сообщило, что Алина Паш не поедет на Евровидение до выяснения обстоятельств ее визита в Крым. Вещатель сообщил, что справка о законном пересечении админграницы с Крымом певицей может быть подделкой. За дополнительной информацией, которая должна пролить свет на этот визит певицы, общественный вещатель обратился к Государственной пограничной службе Украины.

В субботу, 12 февраля певица Алина Паш победила в национальном отборе песенного конкурса "Евровидение-2022". Паш получила на национальном отборе наибольшее количество баллов — 15. В мае она должна отправиться в Италию, чтобы представить Украину на песенном конкурсе.