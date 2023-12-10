Неполітична подія: організатори Євробачення відповіли на критику стосовно участі Ізраїлю

У пресслужбі Європейської мовної спілки заявили, що Єрусалим може відправити свого артиста на шведський конкурс, оскільки жодних порушень зафіксовано не було. Водночас Росію і далі буде відсторонено.

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У пісенному конкурсі "Євробачення-2024" візьме участь 37 країн, серед яких буде й Ізраїль. У Європейській мовній спілці (EBU) заявили, що війна з ХАМАС ніяк не вплине на це в майбутньому. Про це пише бельгійська газета Het Laatste Nieuws.

Зазначається, що частина шанувальників конкурсу, які не підтримують дії ЦАХАЛу, почали в соціальних мережах вимагати, щоб Ізраїль був усунутий від участі найближчим часом, як це було з Росією у 2022 році після нападу на Україну.

У EBU заявили, що в конкурсі беруть участь не уряди, а суспільні мовники з усієї Європи та Близького Сходу. Під час складання списку майбутнього заходу в інших мовників не виникло питань до Ізраїлю. Відповідно, на шведському Євробаченні буде представлений Єрусалим.

"Нині існує інклюзивне ставлення до ізраїльських учасників великих конкурсів. Конкурс пісні "Євробачення" залишається неполітичною подією, яка об'єднує аудиторію по всьому світу через музику", — йдеться у відповіді EBU.

Окремо журналісти звернули увагу на конкурс 2022 року, який проводився в італійському Турині. За кілька місяців до заходу Російська Федерація незаконно вторглася в Україну, після чого мовники більшості країн заявили, що відмовляться від участі, якщо Москву не буде усунуто.

Спочатку Європейська мовна спілка намагалася дотримуватися нейтральної позиції в цьому питанні, заявивши, що обидві країни можуть взяти участь у конкурсі. Через кілька днів, коли кількість протестуючих держав збільшилася, Росію все ж відсторонили.

"У 2022 році, після вторгнення в Україну, керівні органи EBU вирішили виключити РФ із пісенного конкурсу Євробачення, де її представники мали змагатися разом з Україною. Як було сказано раніше, пісенний конкурс Євробачення — це конкурс для мовників. Після неодноразових порушень зобов'язань щодо членства та порушення цінностей суспільних ЗМІ участь Росії було призупинено", — продовжили в EBU.

Нагадаємо, 14 травня на пісенному конкурсі "Євробачення-2023" перемогла Швеція, яку представляла співачка Loreen. Дівчина вже брала участь у 2012 році, де так само забрала тріумф. Шведська артистка стала першою в історії жінкою, якій вдалося це зробити двічі.