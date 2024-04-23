"Євробачення 2024": де й коли можна подивитися в Україні (відео)

Європейська мовна спілка проводитиме прямі трансляції півфіналів і фіналу на своєму каналі в YouTube. У фіналі візьмуть участь 26 країн, включно з країнами "великої п'ятірки" та Швецією як країною-господаркою.

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Уже за місяць у Мальме (Швеція), відбудеться 68-й міжнародний конкурс пісні "Євробачення". Фокус зібрав інформацію про те, де й коли можна подивитися трансляцію, на яку очікують тисячі телеглядачів.

Коли відбудеться "Євробачення-2024"

На офіційному сайті міжнародного пісенного конкурсу повідомляється про те, що тиждень "Євробачення" складатиметься з трьох шоу: першого півфіналу у вівторок, другого півфіналу в четвер і гранд-фіналу в суботу. Тому для фанатів події важливими стануть дати:

7 травня 2024 року (1-й півфінал);

9 травня 2024 року (2-й півфінал);

11 травня 2024 року (3-й півфінал).

Усі три живі виступи розпочнуться о 21:00 (22:00 за Києвом) за центральноєвропейським літнім часом, їх проведуть Петра Меде й Малін Окерман.

Хто в якому півфіналі виступає на "Євробаченні-2024"

Переможець минулого року (Швеція) та країни "великої п'ятірки" (Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Велика Британія) пройдуть попередню кваліфікацію на гранд-фінал 11 травня 2024 року. Решту країн було розподілено в один із двох півфіналів.

По 10 країн із кожного з двох півфіналів отримають право на участь у гранд-фіналі, де загалом візьмуть участь 26 країн: 10 із півфіналу 1, 10 із півфіналу 2, "велика п'ятірка" та Швеція.

Коли й де дивитися "Євробачення-2024" в Україні

Європейська мовна спілка проводитиме прямі трансляції півфіналів і фіналу без коментарів на своєму офіційному каналі в YouTube.

Подивитися трансляцію "Євробачення" в Україні також можна буде на кількох платформах:

телеканал "Суспільне Культура";

сайт "Суспільне Культура";

сайт "Суспільне Євробачення".

Нагадаємо, 23 квітня стало відомо, що alyona alyona та Jerry Heil готуються вийти на репетицію у Швеції. Як повідомляють медіа, трек alyona alyona та Jerry Heil "Teresa & Maria" отримав візуалізацію, яку вони зняли в березні. У цьому кліпі брали участь відомі українки.

На початку квітня стали відомі ціни на квитки на "Євробачення-2024". Найбільше доведеться заплатити єврофанам, які бажають прийти на арену під час основного шоу. Найдешевший квиток коштуватиме для них 860 шведських крон (3115 грн), а дорожчі — до 3795 шведських крон (13 755 грн).