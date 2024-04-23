Евровидение 2024: где и когда можно посмотреть в Украине (видео)

Европейский вещательный союз будет проводить прямые трансляции полуфиналов и финала на своем канале в YouTube. В финале примут участие 26 стран, включая страны Большой пятерки и Швецию как страну-хозяйку.

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Уже через месяц в Мальме (Швеция), состоится 68-й международный конкурс песни "Евровидение". Фокус собрал информацию о том, где и когда можно посмотреть трансляцию, которую ожидают тысячи телезрителей.

Когда пройдет Евровидение-2024

На официальном сайте международного песенного конкурса сообщается о том, что неделя Евровидения будет состоять из трех шоу: первого полуфинала во вторник, второго полуфинала в четверг и гранд-финала в субботу. Таким образом для фанатов события важными станут даты:

7 мая 2024 года (1-й полуфинал);

9 мая 2024 года (2-й полуфинал);

11 мая 2024 года (3-й полуфинал).

Все три живых выступления начнутся в 21:00 (22:00 по Киеву) по центральноевропейскому летнему времени, их проведут Петра Меде и Малин Окерман.

Кто в каком полуфинале выступает на Евровидение-2024

Победитель прошлого года (Швеция) и страны "большой пятерки" (Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания) пройдут предварительную квалификацию на Гранд-финал 11 мая 2024 года. Остальные страны были распределены в один из двух полуфиналов.

По 10 стран из каждого из двух полуфиналов получат право на участие в Гранд-финале, в котором в общей сложности примут участие 26 стран: 10 из полуфинала 1, 10 из полуфинала 2, "Большая пятерка" и Швеция.

Когда и где смотреть Евровидение-2024 в Украине

Европейский вещательный союз будет проводить прямые трансляции полуфиналов и финала без комментариев на своем официальном канале в YouTube.

Посмотреть трансляцию Евровидения в Украине также можно будет на нескольких платформах:

телеканал Суспільне Культура;

сайт Суспільне Культура;

сайт Суспільне Євробачення.

Напомним, 23 апреля стало известно, что alyona alyona и Jerry Heil готовятся выйти на репетицию в Швеции. Как сообщают медиа, трек alyona alyona и Jerry Heil "Teresa & Maria" получил визуализацию, которую они сняли в марте. В этом клипе участвовали известные украинки.

Кроме того в начале апреля стали известны цены на билеты на "Евровидение-2024". Больше всего придется заплатить еврофанам, желающим прийти на арену во время основного шоу. Самый дешевый билет будет стоить для них 860 шведских крон (3115 грн), а более дорогие – до 3795 шведских крон (13755 грн).