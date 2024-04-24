"Это для меня особенно": стало известно, кто стал спикером от Украины на Евровидении 2024

Джамала, который выпала миссия оглашать балы от Украины в прямом эфире финала Евровидения 2024, призналась, что для нее это особенный и волнующий опыт. И это при том, что с международным песенным конкурсом певица связанна уже как минимум семь лет.

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Победительница Евровидения-2016 Jamala станет спикером от Украины на конкурсе в шведском Мальме. Об этом сообщило "Суспільне" на своей официальной странице в Instagram в среду, 24 апреля.

Певица объявит баллы Нацжури Украины в прямом эфире гранд-финала Евровидения-2024 11 мая, который будет транслировать медиа.

Сама певица также уже отреагировала на это событие, разместив соответсвующий пост на своей странице в социальной сети Instagram.

"Евровидение — это удивительная вещь. Это даже больше чем институт, консерватория, школа с учениками, с которыми ты встречаешься при случае. Здесь такая история, в которую ты, если уже раз попал — уже становишься его частью. Поэтому быть спикером в этом году — это также для меня особенно", — поделилась с подписчиками Джамала.

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Исполнительница отметила, что ей приходилось побывать за эти семь лет уже во многих ролях, но объявлять оценки от собственной страны она будет впервые. Поэтому для Джамалы это ощущается как очень большая ответственность. Кроме того певица пожелала каждому участнику Евровидения 2024 успеха.

Напомним, 23 апреля мы писали о том, где и когда можно посмотреть в Украине. Европейский вещательный союз будет проводить прямые трансляции полуфиналов и финала на своем канале в YouTube. В финале примут участие 26 стран, включая страны Большой пятерки и Швецию как страну-хозяйку.