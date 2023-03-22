США пропонують Словаччині 12 гелікоптерів Bell AH-1Z Viper за винищувачі МіГ-29 для України

На додаток, Вашингтон пропонує понад 500 одиниць сучасних ракет AGM-114 Hellfire. Це озброєння є компенсацією за затримку поставок Братиславі винищувачів F-16.

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Сполучені Штати запропонували надати країні 12 гелікоптерів Bell AH-1Z Viper власного виробництва як компенсацію за поставлені Україні винищувачі МіГ-29. Про це 21 березня заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Крім того, на додаток до вертольотів американська сторона запропонувала понад 500 одиниць сучасних ракет AGM-114 Hellfire, а також висловила готовність навчити льотчиків та персонал зі Словаччини, які згодом обслуговуватимуть ці машини.

Надь зазначив, що уряд країни найближчим часом обговорить цю пропозицію Вашингтона. Також глава міноборони зазначив, що загальна вартість військового пакету сягає 1 млрд доларів, при цьому Словаччина має заплатити із цієї суми 340 млн доларів у межах запланованого оборонного бюджету.

"Іншу суму, тобто приблизно 660 мільйонів доларів США, було б виділено через оборонний фонд уряду США. Низка країн проявили інтерес до цих вертольотів; якщо ми не візьмемо їх, вони дістануться іншій країні", — повідомив Надь.

Також міністр додав, що пропозиція поставити гелікоптери є своєрідною компенсацією за затримки поставок Братиславі винищувачів F-16, які б значно збільшили оборонний потенціал Словаччини. Зі свого боку, поставки американських літаків затримуються через дефіцит електронного обладнання, з яким зіткнулися компанії-виробники.

За словами чиновника, ця пропозиція вкрай вигідна для словацької сторони, оскільки окрім 660 млн доларів із фонду уряду США вона отримає 200 млн євро готівкою з Європейського фонду світу за МіГ-29 і 50 млн євро за систему "Куб", поставлених в Україну.

Нагадаємо, уряд Словаччини схвалив передавання Україні радянських винищувачів МіГ-29 та ЗРК "Куб", про що стало відомо 17 березня. За словами військових чиновників країни, цей вид винищувачів поки що взагалі не використовується військовими Братислави.

Як заявив 21 березня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, рішення влади Польщі та Словаччини надати Україні винищувачі МіГ-29 з боку зрушило з "мертвої точки" принципове питання постачання західними партнерами бойової авіації українським збройним силам.