США предлагают Словакии 12 вертолетов Bell AH-1Z Viper за истребители МиГ-29 для Украины

В дополнение Вашингтон предлагает более 500 единиц современных ракет AGM-114 Hellfire. Это вооружение является компенсацией за задержки поставок Братиславе истребителей F-16.

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Соединенные Штаты предложили предоставить стране 12 вертолетов Bell AH-1Z Viper собственного производства в качестве компенсации за поставленные Украине истребители МиГ-29. Об этом 21 марта заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Кроме того в дополнение к вертолетам американская сторона предложила более 500 единиц современных ракет AGM-114 Hellfire, а также выразила готовность обучить летчиков и персонал из Словакии, которые будут впоследствии обслуживать эти машины.

Надь отметил, что правительство страны в ближайшее время обсудит это предложение Вашингтона. Также глава минобороны отметил, что общая стоимость военного пакета достигает 1 млрд долларов, при этом Словакия должна заплатить из этой суммы 340 млн долларов в рамках запланированного оборонного бюджета.

"Остальная сумма, то есть около 660 миллионов долларов США, была бы выделена через оборонный фонд правительства США. Ряд стран проявили интерес к этим вертолетам; если мы не возьмем их, они достанутся другой стране", — сообщил Надь.

Также министр добавил, что предложение поставить вертолеты является своеобразной компенсацией за задержки поставок Братиславе истребителей F-16, которые значительно увеличили бы оборонный потенциал Словакии. В свою очередь поставки американских самолетов задерживаются из-за дефицита электронного оборудования, с которым столкнулись компании-производители.

По словам чиновника, это предложение крайне выгодно для словацкой стороны, поскольку помимо 660 млн долларов из фонда правительства США она получит 200 млн евро наличными из Европейского фонда мира за МиГ-29 и 50 млн евро за систему "Куб", поставленных в Украину.

Напомним, правительство Словакии одобрило передачу Украине советских истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб", о чем стало известно 17 марта. По словам военных чиновников страны, данный вид истребителей пока вообще не используется военными Братиславы.

Как заявил 21 марта спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, решение властей Польши и Словакии предоставить Украине истребители МиГ-29 со стороны сдвинуло с "мертвой точки" принципиальный вопрос поставок западными партнерами боевой авиации украинским вооруженным силам.