Правительство Словакии одобрило предоставление Украине самолетов МиГ-29

Словакия, по словам премьера Эдуарда Гегера, заинтересована в усилении прочности Киева, поэтому и дальше продолжит оказывать украинцам всяческую помощь.

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Украина получит 13 советских истребителей МиГ-29 от словацких ВВС. Об этом 17 марта в Twitter сообщил глава правительства Словакии Эдуард Гегер.

В сообщении он отметил, что представители власти обещали сделать все возможное, чтобы предоставить оружие украинцам. Главная цель – усилить способность Украины и всей Европы оградиться от российской агрессии. Поддержка будет продолжаться, а Воздушные силы Украины смогут рассчитывать на поставки боевых самолетов.

Согласно информации издания Dennikn, начальник Генштаба Даниэль Змеко отметил, что предоставление МиГ-29 никоим образом не будет угрожать обороне страны, поскольку словацкая армия эти военные авиасудна пока вообще не использует. Также речь идет и о передаче ЗРК Куб. Министр обороны Ярослав Нади сообщил, что взамен 13 истребителей Миг-29 и частей системы противовоздушной обороны КУБ все еще рассматривается вероятность предложения по получению другой военной техники на сумму примерно 900 миллионов евро.

Напомним, в Словакии провели церемонию прощания с МиГ-29. Страна получила истребители из РФ 1994–1996 за долги. Были поставлены самые современные в тот момент МиГ-29С. Они имели увеличенную боевую нагрузку и запасы топлива. По справочнику Military Balance 2021, на вооружении ВВС Словакии было всего 11 истребителей МиГ-29. Ранее официально заявлялось о планах передать 10 самолетов, а один отправить в музей.

Ранее Фокус опубликовал заявление президента Анджея Дуды о предоставлении Украине 4 истребителей МиГ-29. По словам Дуды, самолеты до сих пор эксплуатируются в системе противовоздушной обороны Польши. Однако решение о передаче МиГ-29 уже принято на уровне органов власти. Взамен польские Воздушные силы намерены получить легкие южнокорейские истребители FA-50, а также истребители 5-го поколения F-35.