Уряд Словаччини схвалив надання Україні літаків МіГ-29

Словаччина, за словами прем’єра Едуарда Геґера, зацікавлена в посиленні міцності Києва, тому й надалі продовжить надавати українцям усіляку допомогу.

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Україна отримає 13 радянських винищувачів МіГ-29 від словацьких ВПС. Про це 17 березня у Twitter повідомив керівник уряду Словаччини Едуард Геґер.

У дописі він зазначив, що представники влади обіцяли зробити усе можливе для того, щоб надати зброю Україні. Головна мета – посилити здатність України та усієї Європи захиститися від російської агресії. Підтримка триватиме й надалі, а Повітряні сили України зможуть розраховувати на постачання бойових літаків.

Згідно інформацією видання Dennikn, начальник Генштабу Даніель Змеко зазначив, що надання МіГ-29 жодним чином не загрожуватиме обороні країни, оскільки словацька армія ці військові авіасудна наразі взагалі не використовує. Також йдеться й про передавання ЗРК Куб. Міністр оборони Ярослав Наді повідомив, що на заміну 13 винищувачів Міг-29 і частин системи протиповітряної оборони КУБ все ще розглядається ймовірність пропозиції щодо отримання іншої військової техніки на суму приблизно 900 мільйонів євро.

Нагадаємо, у Словаччині провели церемонію прощання з МіГ-29. Країна отримала винищувачі з РФ 1994-1996 за борги. Були поставлені найсучасніші на той момент МіГ-29С. Вони мали збільшене бойове навантаження та запаси палива. За довідником Military Balance 2021, на озброєнні ВПС Словаччини було всього 11 винищувачів МіГ-29. Раніше офіційно заявлялося про плани передати 10 літаків, а один — відправити до музею.

Раніше Фокус опублікував заяву президента Анджея Дуди щодо надання Україні 4 винищувачів МіГ-29. За словами Дуди, літаки досі експлуатуються у системі протиповітряної оборони Польщі. Проте рішення про передавання МіГ-29 вже ухвалено на рівні органів влади. На заміну польські Повітряні сили мають намір отримати легкі південнокорейські винищувачі FA-50, а також винищувачі 5-го покоління F-35.