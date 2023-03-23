Первые МиГ-29 для ВС ВСУ: Словакия подтвердила передачу Украине четерех истребителей
Министр обороны страны Ярослав Надь заявил, что передислокацию техники осуществили украинские летчики при поддержке ВВС Словакии.
Словакия передала Украине первые четыре истребителя советского образца МиГ-29. Передислокация была осуществлена украинскими летчиками в координации с ВВС Словакии и другими силами, которые обеспечили безопасность перемещения и подготовили необходимую документацию. Об этом 23 марта сообщил министр обороны страны Ярослав Надь на своей странице в Facebook.
"Первые четыре истребителя МиГ-29 благополучно переданы Вооруженным силам Украины и уже покинули территорию Словацкой Республики", — написал министр в публикации.
Надь поблагодарил все стороны, вовлеченные в процесс предоставления Украине военной помощи для борьбы с российскими агрессорами.
"Словакия находится на правильной стороне, и этим жестом мы как страна вписали большими буквами в современную мировую историю, что говорит о своевременной помощи, искренней солидарности и величии нации", — подчеркнул Надь.
По его словам, правительство Словакии и в дальнейшем будет оказывать помощь украинским защитникам. При этом глава оборонного ведомства добавил, что как только Россия выведет свои войска, война в Украине закончится.
"Это правительство будет и впредь помогать спасать невинные человеческие жизни. Мы поступаем правильно, потому что именно Россия вторглась в Украину, именно Россия находится на украинской территории, и именно Россия, выведя свои войска, немедленно прекратит войну", — подытожил Надь.
Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 22 марта прокомментировал передачу истребителей МиГ-29 со стороны Польши и Словакии. По его словам это шаг "сдвинул с мертвой точки" принципиальный вопрос о поставках Украине боевой авиации.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь 22 марта заявил, что Братислава получила предложение от Вашингтона предоставить 12 вертолетов Bell AH-1Z Viper и 500 ракет AGM-114 Hellfire в качестве компенсации за переданные Украине истребители МиГ-29. Министр отметил, что общая стоимость военного пакета достигает 1 млрд долларов.