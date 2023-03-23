Первые МиГ-29 для ВС ВСУ: Словакия подтвердила передачу Украине четерех истребителей

Министр обороны страны Ярослав Надь заявил, что передислокацию техники осуществили украинские летчики при поддержке ВВС Словакии.

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Словакия передала Украине первые четыре истребителя советского образца МиГ-29. Передислокация была осуществлена украинскими летчиками в координации с ВВС Словакии и другими силами, которые обеспечили безопасность перемещения и подготовили необходимую документацию. Об этом 23 марта сообщил министр обороны страны Ярослав Надь на своей странице в Facebook.

"Первые четыре истребителя МиГ-29 благополучно переданы Вооруженным силам Украины и уже покинули территорию Словацкой Республики", — написал министр в публикации.

Надь поблагодарил все стороны, вовлеченные в процесс предоставления Украине военной помощи для борьбы с российскими агрессорами.

"Словакия находится на правильной стороне, и этим жестом мы как страна вписали большими буквами в современную мировую историю, что говорит о своевременной помощи, искренней солидарности и величии нации", — подчеркнул Надь.

По его словам, правительство Словакии и в дальнейшем будет оказывать помощь украинским защитникам. При этом глава оборонного ведомства добавил, что как только Россия выведет свои войска, война в Украине закончится.

"Это правительство будет и впредь помогать спасать невинные человеческие жизни. Мы поступаем правильно, потому что именно Россия вторглась в Украину, именно Россия находится на украинской территории, и именно Россия, выведя свои войска, немедленно прекратит войну", — подытожил Надь.

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 22 марта прокомментировал передачу истребителей МиГ-29 со стороны Польши и Словакии. По его словам это шаг "сдвинул с мертвой точки" принципиальный вопрос о поставках Украине боевой авиации.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь 22 марта заявил, что Братислава получила предложение от Вашингтона предоставить 12 вертолетов Bell AH-1Z Viper и 500 ракет AGM-114 Hellfire в качестве компенсации за переданные Украине истребители МиГ-29. Министр отметил, что общая стоимость военного пакета достигает 1 млрд долларов.