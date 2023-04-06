В "Укроборонпроме" раскрыли детали соглашения с Польшей по производству танковых боеприпасов

Украинская сторона предоставит технологии и специалистов, а поляки – территорию и производственные линии.

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В ходе визита президента Владимира Зеленского в Польшу между польским производителем Polska Grupa Zbrojeniowa и предприятием "Укроборонпрома" подписали соглашение о взаимодействии для совместного производства танковых боеприпасов 125-мм калибра. Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества.

Соглашением предполагается, что развертывание новых производственных линий будет происходить в польских городах. Заявляется, что там планируют производить большое количество боеприпасов для 125-мм пушек. Решение о производстве в Польше принято из-за высоких рисков российских ракетных ударов по производству.

Украинская сторона предоставит технологии и высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт. Это будет уже второе предприятие, на котором будут производиться танковые снаряды калибра 125-мм. Пушка такого калибра устанавливается почти на всех основных боевых танках ВСУ: Т-64, Т-72, Т-80 и другие.

Подписание соглашения в "Укроборонпроме" назвали еще одним шагом по укреплению партнерства между Украиной и Польшей в оборонной сфере.

Напомним, 21 марта Кабмин превратил "Укроборонпром" в акционерное общество, чтобы привлекать инвестиции для реформирования.

9 февраля в "Укроборонпроме" показали 120-мм мины, производимые совместно с неназванной страной НАТО.