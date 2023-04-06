В "Укроборонпромі" розкрили деталі угоди з Польщею щодо виробництва танкових боєприпасів

Українська сторона надасть технології та фахівців, а поляки — територію та виробничі лінії.

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Під час візиту президента Володимира Зеленського в Польщу між польським виробником Polska Grupa Zbrojeniowa та підприємством "Укроборонпрому" підписали угоду про взаємодію для спільного виробництва танкових боєприпасів 125-мм калібру. Про це повідомляє пресслужба акціонерного товариства.

Угодою передбачається, що розгортання нових виробничих ліній буде відбуватись у польських містах. Заявляється, що там планують виготовляти велику кількість боєприпасів для 125-мм гармат. Рішення про виробництво у Польщі ухвалено через високі ризики російських ракетних ударів по виробництву.

Українська сторона надасть технології та висококваліфікованих фахівців, які мають відповідний доступ. Це буде вже друге підприємство, на якому вироблятимуть танкові снаряди калібру 125-мм. Гармата такого калібру встановлюється майже на всіх основних бойових танках ЗСУ: Т-64, Т-72, Т-80 та інші.

Підписання угоди в "Укроборонпромі" назвали ще одним кроком для зміцнення партнерства між Україною та Польщею в оборонній сфері.

Нагадаємо, 21 березня Кабмін перетворив "Укроборонпром" на акціонерне товариство, щоб залучати інвестиції для реформування.

9 лютого в "Укроборонпромі" показали 120-мм міни, які виробляються спільно з неназваною країною НАТО.