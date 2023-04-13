"Історична угода": Євросоюз домовився виділити €1 млрд на боєприпаси для ЗСУ

Перший із 2 мільярдів євро піде країнам-членам ЄС як відшкодування за негайне постачання снарядів із запасів. Франція була проти ініціативи – дипломати кажуть, що за її позицією стояли лобісти оборонних компаній.

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Рада Європейського Союзу 13 квітня схвалила виділення 1 мільярда євро на боєприпаси для Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба Євроради.

Гроші, виділені в рамках Європейського фонду миру (EPF), дозволять державам-членам ЄС відшкодувати боєприпаси, надані Україні із запасів або за рахунок зміни існуючих замовлень з 9 лютого до 31 травня поточного року.

У Єврораді заявили, що сьогодні ввели в дію першу частину історичної угоди, досягнутої лідерами ЄС, про підтримку негайного постачання артилерійських боєприпасів для ЗСУ.

"Немає кращого прояву єдиної рішучості та твердості ЄС у продовженні підтримки законного права України на самооборону від жорстокого російського агресора", — наголосив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Разом із попередніми 7 траншами підтримки, загальні військові витрати для України в рамках EPF становили 4,6 млрд євро.

Мільярд на боєприпаси: який план розробили у Євросоюзі?

Про домовленість міністрів закордонних справ країн ЄС щодо закупівлі 155-мм артилерійських боєприпасів для України стало відомо 20 березня.

Згідно з ідеєю, передбачається постачання снарядів на 2,1 мільярда євро. Зокрема, 1 мільярд має піти на відшкодування країнам-членам блоку за негайне постачання боєприпасів із власних запасів.

А інший 1 мільярд євро піде на довгострокову підтримку Києва артснарядами. Євросоюз спільно купуватиме боєприпаси, щоб знизити ціни та прискорити замовлення.

Франція блокувала ідею постачання боєприпасів Україні — ЗМІ

Польське агентство PAP із посиланням на високопоставлене джерело в Євросоюзі 12 квітня писало про відмову Парижа підтримати ініціативу ЄС щодо фінансування постачання боєприпасів Києву.

Артилерійські снаряди 155-го калібру виробляють у Польщі, Франції та Німеччині. З 2 млрд євро половину хотіли витратити на відшкодування витрат на постачання боєприпасів зі складів європейських країн. Але наразі на складах їх не вистачає і з'явився попит на закупівлю боєприпасів в інших країнах, пояснював ситуацію співрозмовник.

Євросоюз міг би отримати боєприпаси з третьої країни та передати їй іншу зброю. Після цього зі складів країни ЄС боєприпаси отримали ЗСУ, але Франція виступила проти цієї ідеї, не пояснивши причини.

"Це давало б можливість повернення боєприпасів, про які Київ не просив. Крім рішення щодо боєприпасів, Франція хоче домогтися можливості відшкодування постачання ракет", — додало джерело.

Деякі дипломати вважають, що за позицією Франції може стояти лобіювання з боку оборонних компаній. Більшість країн ЄС виступають проти змін.

"Йдеться про створення механізму примусу до замовлення обладнання, яке може бути просто непотрібним українській стороні", — сказав РАР один із європейських дипломатів.

Постійний представник Польщі в ЄС Анджей Садось говорив, що Євросоюз не повинен втрачати часу і якнайшвидше направити в Україну боєприпаси.

Нагадаємо, що 12 квітня американська газета The Washington Post писала, як бійці ЗСУ б'ють ворога в умовах постійної нестачі боєприпасів та матеріальних засобів.

Держконцерн "Укроборонпром" нещодавно поставив ЗСУ партію 125-мм танкових снарядів. Їх виготовили разом із країною НАТО за кордоном.