Підготовка до контрнаступу: WP з'ясувала, як ЗСУ визначають слабкі місця в обороні ЗС РФ (фото)

Українські Сили оборони виявляють позиції росіян за допомогою комерційних безпілотників та планують удари по них. Робота, пишуть журналісти, відбувається в умовах постійної затримки постачання західного озброєння та боєприпасів.

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Українські військові перевіряють уразливості російської оборони напередодні контрнаступу. Про це пише 12 квітня американська газета The Washington Post (WP) після спілкування з командирами ЗСУ на передовій.

ЗСУ працюють на фронті в умовах нестачі боєприпасів та очікування матеріальних засобів. На одній із позицій майже за кілометр від росіян молодший сержант ЗСУ з позивним "Боксер" працював із підрозділом, який виявляє слабкі місця ЗС РФ за допомогою комерційних безпілотників і планує удари по них.

"Ми їх тестуємо. Росіяни, звичайно ж, роблять те саме. Краще не дозволяти російським військам окопуватися, щоб нам було легше їх виганяти", — прокоментував він.

Військовий каже, що його підрозділ готують до повномасштабної атаки, а в цей час вони чекають на додаткові боєприпаси та важке обладнання.

Військові ЗСУ, за даними журналістів, постійно чекають на боєприпаси та важке обладнання Заходу

Запланований Україною контрнаступ відкладається через погану погоду, повільне постачання західного озброєння та боєприпасів, а також "злив" секретних документів Пентагону, де йшлося про стан Збройних сил і недоліки української системи ППО, зазначало видання.

Допомога Заходу, як зазначили автори, відіграла вирішальну роль у відкиданні російських окупантів із північно-східної частини Харківської області та частин Херсонської на півдні минулого року.

"Після цього битва сповільнилася і набула затяжний характер. Незрозуміло, чи вистачить додаткової підтримки для виходу з глухого кута. ЗС РФ сильно окопалися на деяких окупованих територіях", — повідомили журналісти.

Попри оборонну позицію, українські сили продовжують зазнавати втрат, а битва за Бахмут перетворилася на найтривалішу і кровопролитну битву з величезними жертвами кожної сторони, йдеться у матеріалі.

WP поговорила із солдатом на ім'я Віталій. Його товариш по службі, 26-річний Влад загинув, коли він копав траншею — мінометні снаряди потрапили в його позицію.

"Нас кинули в бій першого дня після того, як я приєднався. Я навіть не знав, у якому підрозділі перебуваю, все було настільки хаотично. Влад був першим, кого я побачив", — описував ситуацію Віталій.

Контрнаступ ЗСУ: що кажуть бійці на фронті?

Інший командир — 24-річний капітан із позивним "Метіс", дислокований неподалік від Бахмута, розповів, що теж проводив операції з перевірки оборони військ РФ.

"Ми бачили нещодавно мобілізовані війська (окупантів). Їх відправили лише для копання окопів, вони дуже добре зміцнюють свої позиції всім, що можуть знайти — деревом і навіть сміттям", — розповів він.

"Метіс" відзначає низький моральний дух у лавах ЗС РФ і наводить у приклад випадки дезертирства. На його думку, це не означає, що вся російська армія поводиться таким чином.

"Їхні командири здатні, але схоже, що вони не можуть контролювати всі сили", — додав капітан.

За його оцінкою, успіхи випробувальних операцій не означають, що підрозділ готовий до повномасштабного наступу. Військові все ще чекають більше важкої техніки, бронетехніки для перекидання великої кількості військ та додаткової підготовки.

Коли підрозділ "Метіс" вперше отримав передову систему протитанкового озброєння, його солдати практикувалися з ним на основі відео на YouTube.

"Найбільше мене турбують протипіхотні міни. Ми не можемо їх побачити за допомогою дронів", — сказав він.

Підполковник, командувач танкового батальйону в Запорізькій області з позивним "Гром" також говорить про хвилювання через очікування західної військової допомоги.

"Російські сили зміцнюються дедалі більше з кожним днем", — зазначив боєць.

За його словами, сильно заміновані лінії фронту будуть особливо складною перешкодою для навігації.

"З обох боків фронту є міни. Ми встановили багато мін, і російська сторона також", — сказав військовий.

Нагадаємо, що 12 квітня з'явилися нові супутникові фото укріплень, які росіяни будують у Криму.

Речник Оперативного командування "Схід" Владислав Назаров на початку березня розповідав, що ЗС РФ вирили вздовж пляжів у Криму майже 200 кілометрів траншів.