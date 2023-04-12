Окупанти готуються до наступу ЗСУ: нові супутникові знімки укріплень у Криму (фото)
Зростає кількість траншей та "зубів дракона". Виходячи з нових знімків, окупанти активно посилюють оборону до прогнозованого контрнаступу ЗСУ.
У середу, 12 квітня, було опубліковано нові супутникові фото укріплень, які росіяни будують зараз у Криму. Знімки зроблені американською компанією Maxar Technologies.
На знімках видно, що процес зміцнення оборони напередодні анонсованого українськими силовими відомствами контрнаступу ЗСУ на Крим продовжується.
На знімку, зробленому у серпні 2022 року у селі Маслово на півночі Криму, ще не видно окопів.
На знімку, зробленому вже у січні 2023 року, чітко видно російські захисні укріплення та так звані "зуби дракона".
Тут показані захисні споруди армії РФ у селі Медведівка на півночі Криму, зафіксовані 3 січня 2023 року
На наступному супутниковому знімку села Медведівка від 11 лютого 2023 року вже видно, що кількість захисних споруд збільшилась.
На цьому знімку добре видно траншеї в Армянську на півночі Криму від 16 лютого 2023 року.
Військові РФ підготували окопи на пляжі у селі Вітіно Сакського району Криму вже 31 березня 2023 року.
Станом на середину лютого, у селі Медведівка росіяни зосередили розташування військової техніки.
Нагадаємо, на початку березня речник Оперативного командування "Схід" Владислав Назаров повідомив, що ЗС РФ вирили вздовж пляжів на території тимчасово окупованого Кримського півострова близько 200 кілометрів траншів.
3 квітня стало відомо, що російські військові облаштовують на заході та півночі півострова, а також уздовж Північнокримського каналу, окопи та бліндажі.
Ще наприкінці грудня 2022 року секретар РНБО Олексій Данилов зробив заяву, що "Крим буде обов'язково повернуто", і що окопи не допоможуть російським окупантам.