Росіяни викопали в Криму сотні кілометрів окопів, — речник ОК "Схід" (відео)

За словами речника Оперативного командування "Схід" Владислава Назарова, окупанти побоюються висадки українського десанту в Криму.

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Збройні сили Росії викопали вздовж пляжів на території тимчасово окупованого Кримського півострова близько 200 кілометрів траншей. Про це повідомив речник Оперативного командування "Схід" Владислав Назаров у своєму Telegram-каналі.

Назаров зазначив, що у такий спосіб російська армія намагається убезпечити себе від висадки українських десантних військ. Він також опублікував відеоролик, на якому зображені пляжі окупованої Євпаторії, пориті окопами.

[ + – ] Окопи в Євпаторії

Про те, що російські окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ на Крим, зокрема до висадки десанту, пресцентр Головного управління розвідки Міноборони повідомляв ще у грудні минулого року.

З цією метою ЗС РФ спорудили мережу мінних огорож, окопів та траншей біля узбережжя села Молочне Сакського району. Крім того, окупанти встановлюють так звані "зуби дракона", сподіваючись, що бетонні піраміди загальмують просування української бронетехніки.

[ + – ] ЗС РФ будують лінії оборони у Криму

Дії російської армії на території Криму прокоментував секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов, наголосивши, що "окопи їм точно не допоможуть". Він також додав, що Україна обов'язково деокупує острів.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 23 лютого сказав в інтерв'ю "Німецькій хвилі", що згідно з поточною логікою війни в Україні, Кримський півострів може бути звільнений раніше, ніж Донецьк та Луганськ.

Нагадаємо, що 1 березня в Міноборони Російської Федерації заявили, що ЗСУ нібито атакували окупований Крим шістьма дронами-камікадзе. У відомстві запевнили, що 4 БПЛА були збиті силами протиповітряної оборони, а решта 2 виведена з ладу засобами радіоелектронної боротьби.